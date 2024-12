Pronostic Monza Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Monza accrocheur face à l’Udinese

Depuis sa montée dans l’élite italienne, Monza n’avait pas été menacé par la relégation. Cet exercice est en revanche nettement plus compliqué pour les hommes de Nesta qui se retrouvent en 19e position avec 2 points de retard sur le premier non-relégable, Vérone. Depuis le début de saison, Monza s’accroche mais n’a remporté qu’un seul match et s’est surtout signalé en accumulant des nuls (7 en 14 journées) qui ne lui permettent pas de progresser au classement. Lors des 6 dernières journées, la bande de Nesta a perdu à 3 reprises face à la Lazio, le Milan et l’Atalanta, 3 grosses écuries de Serie A, pour 3 nuls contre Venise, le Torino et Côme. Les partenaires de Pessina doivent donc être plus efficaces dans leurs affrontements face à des adversaires à leur portée. En milieu de semaine, Monza a subi une nouvelle désillusion en étant sorti de la Coupe d’Italie face à Bologne (4-0). L’objectif numéro 1 est le maintien avec la réception de l’Udinese pour lancer le début d’un retour.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, l’Udinese avait réalisé une excellente entame de championnat au point de se retrouver parmi les équipes de tête. Progressivement, le club frioulan a reculé pour être à une place plus conforme à l’effectif du club, celle de 9e à l’orée de cette journée. Les partenaires de Florian Thauvin sont dans un temps faible de leur saison puisqu’ils sont sur une série cauchemardesque de 5 matchs sans la moindre victoire dont 4 revers. Le week-end dernier, l’Udinese a été surprise à domicile par le Genoa qui joue le maintien. Qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe d’Italie, la formation frioulane affrontera l’Inter dans une dizaine de jours pour une place en quarts. Si cette semaine a pu être réservée à la préparation de ce déplacement à Monza, Monza a souvent accroché ses adversaires à domicile et devrait au moins prendre le point du nul face à une Udinese qui ne gagne plus.

► Le pari « Victoire Monza ou match nul » est coté à 1,40 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 180€ (280€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « match nul » est coté à 3,05 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 510€ (610€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Monza – Udinese

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Monza – Udinese sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Monza – Udinese avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Monza Udinese détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Bologne Monza : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d’Italie