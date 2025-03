L'Inter renverse Monza malgré deux buts de retard

Inter 3-2 Monza

Buts : Arnautovic (45e+2), Calhanoglu (64e) et Martinez (77e) pour l’Inter // Birindelli (32e) et Baldé (44e) pour Monza

Le leader à domicile contre la lanterne rouge, c’est couru d’avance ?

Pas si vite, répond la Serie A ! À l’occasion de la 28e journée du championnat italien, l’Inter a en effet galéré comme jamais pour s’imposer face à Monza. Pourtant, 47 points et dix-neuf places séparent les deux équipes. Mais visiblement, le premier du classement l’a joué un peu trop tranquille en défense : durant la première période, les locaux ont ainsi encaissé deux buts en contre-attaque (Samuele Birindelli après un une-deux avec Dany Mota, puis Keita Baldé d’un exploit personnel terminant en lucarne) malgré leur domination illustrée par de nombreuses occasions ratées (reprise de Nicolo Barella stoppée, réalisation de Lautaro Martinez refusée, tête de Marko Arnautovic écartée…).

Martinez, toujours lui

Heureusement pour les favoris du soir, Arnautovic a relancé le suspense en réduisant le score juste avant la pause : sur une remise de Denzel Dumfries, le coup de casque plongeant de l’attaquant a fait mouche. Le Néerlandais et Martinez ont ensuite loupé l’égalisation à la reprise, au contraire d’un Hakan Calhanoglu décisif grâce à sa demi-volée maîtrisée. Est alors entré Marcus Thuram, qui s’est immédiatement mis en évidence avec deux grosses situations foirées et autant de tentatives non cadrées (sans oublier un poteau touché). Finalement, c’est l’inévitable Martinez qui a eu le dernier mot : à un gros quart d’heure du terme, l’Argentin a donné l’avantage aux siens du crane sur un centre de Carlos Augusto.

Et hop, quatre unités d’avance en tête !

Le 3e but pour l’Inter Milan ! Quelle incroyable remontée ! Mené 2 à 0 à la 43e minute de jeu, l’Inter Milan renverse Monza après validation du but par l’arbitre #lequipeFOOT Suivez le match par ici ➡️ https://t.co/BU9YupqQfr pic.twitter.com/6LRDjYm64i — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 8, 2025

