L'Inter s'impose face à Monza

Inter 2-0 AC Monza

Buts : Martínez (8e,76e) pour les Nerazzurri

Lautaro répond à Osimhen.

Pour sa rentrée des classes devant son public, l’Inter a assuré l’essentiel en s’imposant 2-0 mais non sans difficulté face à une valeureuse équipe de Monza. Les finalistes de la dernière Ligue des champions ont pu compter sur leur Argentin, auteur d’un doublé. « Nous avons quitté nos supporters à Istanbul, nous avons à cœur de les retrouver en faisant bonne impression», disait en préambule de ce match Simone Inzaghi. Un message reçu cinq sur cinq par ses soldats. Sept minutes auront suffi aux Nerazzurri pour ouvrir la marque. Et qui d’autre que Super Lautaro, parfaitement servi par Denzel Dumfries, pour le faire ? L’Argentin parvient à devancer son ancien coéquipier D’Ambrosio et trouve la faille d’un plat du pied tout en malice (1-0, 8e). Mais l’Inter fait face à une équipe de Monza loin d’être sans ressource. Les hommes de Palladino développent eux aussi un jeu offensif. Mais c’est au retour des vestiaires qu’ils se montrent vraiment dangereux, en témoigne cette frappe de Yorgos Kyriakopoulos repoussée par un tacle salvateur de Çalhanoğlu (48e), puis ce centre de Colpani que Darmian parvient à renvoyer in extremis (50e).

Un match ouvert et rythmé. Les minutes défilent, Monza multiplie les séquences offensives mais bute sur des Nerazzurri solides et disciplinés. À noter l’entrée de Cuadrado, l’ancien juventino copieusement sifflé par une bonne partie de Giuseppe Meazza. Incapables de concrétiser, les Brianzoli sont sanctionnés. Entré en jeu quelques minutes auparavant, Arnautović trouve Lautaro Martínez seul au second poteau, qui n’a plus qu’à pousser le cuir dans le but vide (2-0, 76e). Les tifosi bleu et noir peuvent exulter, l’Inter s’impose 2-0 et réussit sont entrée en lice dans cette Serie A 2023-2024.

Inter (3-5-2) : Sommer – Bastoni, de Vrij, Darmian (Bisseck, 84e) – Dimarco (Carlos Augusto, 67e), Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella, Dumfries (Cuadrado, 67e) – Martínez (Frattesi, 80e), Thuram (Arnautović, 67e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

AC Monza (3-5-2) : Di Gregorio – Pablo Marí, Caldirola, D’Ambrosio (Pedro Pereira, 71e) – Kiriakopoulos, Gagliardini (Machín, 71e), Pessina, Colpani (Birindelli, 61e), Ciurria – Marić (Dany Mota, 61e), Caprari. Entraîneur : Raffaele Palladino.