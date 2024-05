San Siro, Ronaldo, Bobby Charlton... Découvrez la nouvelle collection de photos So Foot de mai !

#1 – Coup franc de Cristiano Ronaldo, Euro 2016

Sûrement l’une des poses les plus iconiques de ce sport, réalisée par celui qui fait partie des plus grands footballeurs de l’histoire, Cristiano Ronaldo. Tireur de coup franc hors pair, il a, comme n’importe quel joueur, sa technique pour être focus au moment de tirer. Trois pas en arrière, un sur la gauche, écartement des jambes, une grande respiration et… Ronaldo est prêt à tirer son coup franc. Celui-ci, face à la Hongrie en phase de poules de l’Euro 2016 (3-3), ne rentrera pas, mais pas sûr que cela l’ait impacté au vu de la suite de la compétition. Satané papillon.

#2 – Vue aérienne du San Siro, 2022

Il y a un rêve commun entre tous les fans de football, celui de faire la tournée de tous les stades iconiques d’Europe. Et on peut sans trembler dire que le San Siro est tout en haut de cette liste. Debout depuis 1925, ce stade en a vu passer. Pas pour rien qu’on l’appelle « le temple du football ». Même l’imperturbable Sir Alex Ferguson avait été impressionné. Il avait déclaré en 2010 lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions : « J’étais sous le choc pendant les premières 15 minutes car l’ambiance était incroyable. Je pense que je n’avais jamais vu cela auparavant. Le bruit que les supporters de Milan ont fait lorsqu’ils ont marqué (but de Ronnie à la 3ème) m’a rendu nerveux, et cela a stressé mes joueurs également. »

#3 – Bobby Charlton au corner, 1971

Sir Bobby Charlton a laissé une marque indélébile à Manchester United. Son parcours, depuis sa survie lors de la catastrophe aérienne de Munich jusqu’à devenir l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football, est à la fois inspirant et profondément émouvant. Il jouait comme si chaque match était pour ses amis disparus. Sa dévotion envers Manchester United, sur et en dehors du terrain, était remarquable. Il a ainsi passé 17 ans à honorer ce maillot rouge. L’impact de Charlton sur le jeu s’est étendu au-delà de sa carrière de joueur. Ses distinctions, notamment le changement de nom de la Tribune Sud d’Old Trafford en son honneur, témoignent du respect et de l’admiration immenses qu’il a suscités tout au long de sa vie. Cela méritait bien un superbe cliché noir ét blanc lors d’un match face à West Ham en 1971.

#4 – Jet de fumigène à Mönchengladbach, 1971

On connaît le mur jaune de Dortmund, les Die Roten du Bayern, aujourd’hui il est question des supporters du Mönchengladbach. Lors du match contre Hambourg en 1971, le Borussia Mönchengladbach écrase son adversaire sur un score sec de 3 à 0. Sans surprise, le stade bouillonne, criant fièrement son bonheur de soutenir leur club de cœur, et dans l’ambiance et la ferveur du moment, un fumigène est lancé sur la pelouse, juste à côté de l’arbitre ! Heureusement, personne n’est blessé et le photographe a su merveilleusement saisir l’instant, offrant à la postérité à une image magnifique avec le contraste si particulier du noir et blanc qui met en lumière le fumigène au milieu du stade.

Un mot avant de vous quitter pour vous parler de nos coffrets collectors avec maillots Copa. La marque hollandaise fait des maillots iconiques que nous agrémentons d’un livre de notre collection en lien. On vous présente une sélection des plus beaux. En commençant par celui, manches longues, des Bleus de 1958, agrémenté du livre « Les Héros Oubliés de la Coupe du monde ».

Autre petite pépite imaginée rien que pour vous : ce coffret Nantes 94 vendu avec le livre So Foot 2000’s (à défaut du 90’s totalement épuisé)

Mais encore ? Nous avons flashé sur le maillot années 1980 du Sporting Bastia, avec la tête de Maure, principal symbole de la Corse. Que nous agrémentons du non moins fameux « Petit livre vert », soit un recueil retraçant l’histoire du football à travers 200 citations.

On enchaîne avec une autre merveille des années 1980, tout en sobriété mais efficacité : le paletot de l’Atlético Madrid de la saison 85-86, celle entraînée d’une main de fer par Luis Aragonés. Une équipe connue pour son style de jeu à la fois robuste et créatif dont le prime fut la la victoire en Liga espagnole 1985.

Le football de sélection n’est pas en reste grâce notamment au coffret « Algérie 1982 » imaginé avec la réplique de la tunique fièrement portée en Espagne par les Madjer, Dahleb et Belloumi. Mais aussi Salah Assad, étoile filante de cette Dream Team algérienne. Un héros totalement disparu de la circulation, la faute à un engagement politique en faveur du Front Islamiste du Salut (FIS° qui lui a valu de passer 4 ans en détention dans un camp au Sahara. Un portrait miroir d’une histoire douloureuse du pays, à découvrir dans le livre vendu conjointement « Héros oubliés de la Coupe du monde ».

Quelques années auparavant, c’est le football colombien qui créait la surprise. En 1975, l’équipe termine à la deuxième place lors de la Copa América sous la direction d’Alfonso Novoa, menée par des talents tels que Willington Ortiz ou Iván Valencieno. Voilà pourquoi nous proposons leur superbe tunique de 1973 enrichie du livre So Foot hommage à la décennie 70’s. Sous-titré « Football total, napalm et poteaux carrés » et préfacé par Dominique Rocheteau, il vous fera revivre en 196 pages chevelues tout ce qui a rendu inoubliable cette époque bénie du football. Dont la Colombie 73.

Autre coup de cœur équipe nationale, cette liquette orange des Pays-Bas 83. Bien que cette équipe n’ait pas réussi à se qualifier pour l’Euro à la suite de une défaite face aux Espagnols, elle posera les fondations d’une régénération future qui conduira au succès à l’Euro en 1988. Avec ce maillot, nous vous proposons le livre So Foot orange hommage à la décennie 70’s.

Retour en France, en banlieue parisienne. Banlieue Nord même, avec le maillot du Red Star 93 de 1992 (vous suivez ?), club symbole de tradition et de passion, malgré une présence dans l’antichambre du foot pro français durant toute cette décennie. Vendu avec le HS Maradona, ce coffret est aussi dispo avec maillot Copa du Red Star des années 1970.

Il n’y a pas que le foot français dans la vie (loin de là), il y a également le foot transalpin. Où la légende française des 80’s Michel Platini est partie jouer, rejoignant la Juventus et ses champions du monde à l’été 82, où le numéro 10 va devenir « il Francese ». Avec ce maillot de 1985, nous vous proposons notre « Petit livre Vert », qui retrace l’histoire du football à travers 200 citations cultes.

Foot italien toujours avec un coffret AS Roma 1998 comprenant la superbe tunique orangée Copa, agrémentée de notre livre « L’art de la triche ». Avec de la mauvaise foi, des simulations, des ballons dégonflés, des petites manœuvres, des scandales, des histoires de gros sous, des sifflets dorés, des penaltys imaginaires… Oui avec un maillot de foot italien, et alors ?

Last but not least, le maillot de Cuba 1962 ! Année où les footballeurs locaux n’ont pu le sortir qu’à deux reprises, à quelques jours d’intervalle, contre Porto Rico et la Jamaique. La Révolution et la crise des missiles n’ont pas aidé le foot à se faire une place. L’isolement a duré jusqu’en 1965, date a laquelle Cuba est revenu en force et a participé aux éliminatoires de la Coupe du monde 1966.

