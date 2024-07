Banco ! Le PFC renouvelle son opération gratuité à Charléty

Tous les sièges doivent disparaître !

Désireux d’apporter un peu de sang neuf dans ses tribunes, le Paris FC ouvre les portes du stade Charléty gratuitement pour ses rencontres de Ligue 2 et de D1 féminine depuis le mois de novembre. Bonne nouvelle pour les amoureux du ballon rond de la capitale : il en restera ainsi pour la saison à venir. « Tous les membres du Paris FC sont convaincus que le football est un bien commun qui doit être accessible au plus grand nombre, indique le club dans un communiqué. Nous sommes fiers que le Paris FC soit le premier club au monde à donner l’accès gratuit au stade pour tous et pour tous les matchs de championnat. En renouvelant cette politique de gratuité pour toute la saison 2024-2025, le Paris FC s’engage comme jamais afin de prouver qu’une nouvelle vision innovante et bienveillante du football est possible. »

Satisfait de rendre les matchs accessibles « à un public qui n’a jamais pu ou ne pouvait plus se rendre au stade », le PFC se félicite d’avoir accueilli plus de 105 000 personnes « de manière totalement gratuite » lors des six derniers mois. « La rencontre face à l’ASSE a même enregistré sa première rencontre à guichets fermés et également battu le record du nombre de spectateurs au Stade Charléty, avec 17 358 personnes présentes dans les tribunes », note le club, qui a atteint les play-offs en Ligue 2 et les demi-finales de D1 féminine.

Allez, on emmène les enfants, ils seront contents !

