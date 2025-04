Le Paris FC va-t-il maintenir la gratuité des places en cas de montée en Ligue 1 ?

Objectif Jean-Bouin à guichets fermés ?

Depuis deux saisons, le Paris FC a choisi une politique radicale, et qui fait plaisir à beaucoup : des matchs gratuits pour tout le monde. Une première mondiale, qui pourrait bien se prolonger même si le club grimpe à l’étage du dessus. Troisièmes à trois longueurs de Lorient, les Parisiens jouent encore la montée, et avec elle, une potentielle révolution en Ligue 1.

Pierre Ferracci, président du PFC, a tenu à rassurer les fidèles sur l’avenir des entrées libres dans Le Figaro : « On aura l’occasion d’en parler quand on aura fini le championnat. Ça ne sera pas une gratuité totale, mais il y aura des signes dans ce sens-là, avec par ailleurs une politique de tarification qui montrera l’envie des nouveaux actionnaires et des dirigeants du club d’attirer un public populaire. »

Entre VIP et public populaire

Même avec l’entrée de LVMH et Red Bull dans la danse, le PFC ne compte pas tout monétiser. « On va trouver un équilibre qui permettra d’avoir à la fois de beaux partenaires et un parterre de VIP importants, et en même temps un public populaire avec des tarifications accessibles, et sans doute un maintien d’une partie de la gratuité non négligeable. »

Un pied chez les riches, l’autre dans les tribunes populaires, le PFC joue l’équilibriste sur un fil tendu au-dessus d’un défi immense, celui de remplir son stade avec des vrais supporters et non des curieux d’un soir. La mission se fera en plus dans un nouveau stade bien mieux équipé et plus agréable pour suivre un match de foot.

Finalement pas si chère, la vie parisienne.

