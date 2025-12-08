S’abonner au mag
Manchester United fait le job et roule sur Wolverhampton

Manchester United fait le job et roule sur Wolverhampton

  Wolverhampton 1-4 Manchester United

Buts : Bellegarde (45e+2) pour les Wolves // Fernandes (25e, 82e SP), Mbeumo (51e), Mount (62e) pour les Red Devils

Les loups continuent de couler, normal quand on ne sait pas nager.

Les clubs qui ne prendront pas trois points sur la pelouse de Wolverhampton cette saison le regretteront sans doute en fin de parcours. Manchester United avait le profil de la première équipe à perdre contre les Wolves cette saison, mais a fait le nécessaire, tout en soignant sa différence de buts (1-4). Après quinze journées de Premier League, les hommes de Rob Edwards, qui viennent de s’incliner pour la huitième fois consécutive, signent le pire départ de l’histoire du championnat.

Bien lancés par Bruno Fernandes avec un brin de réussite (0-1, 25e), les Red Devils ont quand même joué à se faire peur, ce n’est pas drôle sinon. L’ancien Strasbourgeois Jeanricner Bellegarde a brisé la malédiction de cinq matchs sans le moindre but de son club en égalisant avant la pause (1-1, 45e+2). Les Mancuniens se sont finalement envolés dans le deuxième acte, avec des réalisations de Bryan Mbeumo, bien seul dans la surface (1-2, 51e), Mason Mount, pas franchement plus gêné par la défense (1-3, 62e), et de nouveau Fernandes, sur penalty (1-4, 82e).

Même pas suffisant pour revenir dans le top 5, ça craint.

Arsenal redoutable, United patine et les Wolves en galère

