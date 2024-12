Pronostic Wolves Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Les Loups se réveillent et enfoncent les Red Devils ?

Sur 4 défaites de rang, les Wolves ont licencié le coach O’Neill. Et lors de la dernière journée en date et donc la première du coach portugais Pereira, c’est une victoire très convaincante sur la pelouse de Leicester (0-3) qui est venue rassurer les troupes. Car l’effectif est en effet très intéressant sur le papier et mérite mieux qu’une 18e place en PL. Malgré les difficultés collectives, l’attaquant brésilien Matheus Cunha (9 buts, 3 passes) et le Danois Strand Larsen (6 buts, 2 passes) sont les éléments les plus dangereux devant et ils pourraient bien être les sources principales de danger pour l’équipe, d’autant plus si la formation commence à se réveiller.

Manchester United traverse une saison compliquée, se trouvant à la 13e place du classement, bien en dessous de ses attentes. Malgré un léger redressement avec une victoire décrochée dans le Derby contre City (1-2), les Red Devils ont récemment chuté contre Arsenal (2-0) et Nottingham Forest (2-3). Les Mancuniens, privés de joueurs comme Luke Shaw, Mason Mount et probablement Rashford qui ne rentre pas dans les plans de son coach, devront faire face à Wolverhampton sans garantie de succès. Les Wolves, eux, sont dans une meilleure dynamique, ayant signé une victoire convaincante 3-0 contre Leicester ce week-end, ce qui rend encore plus incertaine la possibilité pour Manchester United de ramener une victoire de Molineux.

