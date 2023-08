Varane sort Manchester United de la tempête contre Wolverhampton

Manchester United 1-0 Wolverhampton

But : Varane (76e)

Pas mal, non ? C’est Français.

Secoué par une équipe de Wolverhampton qui a changé de coach la semaine dernière, Manchester United s’en est remis à Raphaël Varane pour décrocher son premier succès de la saison (1-0). Cette fois, André Onana n’a pas pris de but – n’est pas Florian Sotoca qui veut. Matheus Cunha (certainement le meilleur joueur du soir) et Pedro Neto ont néanmoins mis la défense rouge à rude épreuve. Le Brésilien s’est mis en mode bulldozer pour culbuter Lisandro Martinez et décaler Pablo Sarabia, dont la frappe, légèrement déviée par Varane, a frôlé le poteau (26e). Lancé par Neto, Cunha s’est ensuite retrouvé à la finition, mais a un poil trop croisé (33e). Pas plus de réussite sur un centre de Sarabia, où il a vendangé une balle en or en trouvant le poteau (49e). Onana est aussi venu contrarier ses plans (55e), comme ceux de Fábio Silva (83e, 84e).

Son homologue José Sá n’a pas non plus été débordé. Le Portugais n’a pas eu grand-chose à faire, hormis une parade face à Marcus Rashford (11e) et une intervention – pas hyper rassurante – sur un centre de Luke Shaw (37e). Nelson Semedo a bien aidé son portier en stoppant la tête de Rashford (38e). Alejandro Garnacho est quant à lui passé à côté, à l’image d’une frappe qui fini plus près du poteau de corner que du but (42e). Heureusement pour les Red Devils, Varane est venu marquer de la tête, contre le cours du jeu, sur un ballon donné par Aaron Wan-Bissaka (1-0, 76e). Malgré un nouveau frisson amené par Hwang Hee-chan (90e+4) et un tampon grossier d’Onana sur Saša Kalajdžić, qui aurait pu être sanctionné d’un penalty (90e+6), Manchester United accroche le bon wagon avant de se rendre à Tottenham samedi.

Les Wolves dormiront le ventre vide.

Manchester United (4-2-3-1) : Onana – Wan-Bissaka, Varane, Martinez (Lindelöf, 46e), Shaw – Casemiro, Mount (Eriksen, 68e) – Antony (Pellistri, 77e), Fernandes, Garnacho (Sancho, 68e) – Rashford (McTominay, 87e). Entraîneur : Erik ten Hag.

Wolverhampton (4-3-3) : Sá – Aït Nouri (Bueno, 77e), Dawson, Kilman, Semedo – Lemina, Gomes (Kalajdžić, 88e), Luiz – Sarabia (Hwang, 63e), Cunha (Silva, 77e), Neto. Entraîneur : Gary O’Neil.