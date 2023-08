Julen Lopetegui remercié par les Wolves

Tout fout le camp depuis son départ de la Roja.

À six jours de son premier match de la saison sur la pelouse d’Old Trafford, Wolverhampton a tranché dans le vif en décidant de se séparer de son coach, Julen Lopetegui. En poste durant 9 mois, l’ancien technicien de Séville avait vivement tancé ses dirigeants pour leur gestion du mercato, et devrait être remplacé Gary O’Neil, selon la presse britannique. La préparation du club des West Midlands s’est pourtant achevée sans fausse note (trois victoires dont deux face à Rennes et Porto, deux nuls), après une saison 2022-2023 bouclée à une confortable 13e place. D’autant que les ambitions du club ne semblent pas beaucoup plus élevées après l’exode de certains joueurs majeurs (Neves, Coady, Jiménez).

The club and Julen Lopetegui have reached an agreement to part ways, ending his nine month stay as head coach. — Wolves (@Wolves) August 8, 2023

Cela ne risque pas d’impacter le business de Jorge Mendes.

Un joueur important de Premier League signe en Arabie saoudite à 26 ans