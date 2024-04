Will Still répond à Johan Gastien... et détruit son équipe

« Est-ce qu’ils sont venus en tongs ? J’ai un peu l’impression aussi, mais ce n’est pas mon problème. »

Interrogé sur la défaite de Reims contre Clermont lors de la 31e journée de Ligue 1, Johan Gastien n’a pas fait dans la langue de bois au micro de Prime Video. Mais c’est peu dire que cette déclaration n’a pas plu à Will Still, l’entraîneur des visiteurs. Toujours sur Prime Video, le coach belge a tenu à répondre au joueur de l’équipe auvergnate sans oublier d’assumer ses erreurs et celles de sa formation.

🗣️ "Venez voir l'entraînement la semaine si vous pensez qu'on a pris le match par-dessus la jambe." 💥 La réponse cash de Will Still après la pique de Johan Gastien sur l'attitude de ses joueurs.#CF63SDR pic.twitter.com/NR6kDB0tG8 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 28, 2024

« Venez voir l’entraînement la semaine si vous pensez qu’on a pris le match par-dessus la jambe ! Venez parler aux mecs, si vous pensez qu’on ne les a pas préparés comme il le faut », a ainsi réagi le technicien. Lequel a également parlé de « jour le plus noir » de sa carrière, « le plus dur à comprendre et à avaler ». « Je me sens con, je me sens bête à vous parler », a-t-il encore ajouté.

La fin de saison promet, dans l’Hexagone !