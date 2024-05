La Lazio bat Empoli et se rapproche de l'Europe

Lazio 2-0 Empoli

Buts : Patric (45e+3) et Vecino (89e) pour la Lazio

Dimanche heureux pour la Lazio.

À l’occasion du 50e anniversaire du tout premier Scudetto remporté par le club en 1974, la Lazio s’est imposée à domicile face à Empoli en début d’après-midi (2-0). Sous un grand soleil, les hommes d’Igor Tudor ont fait la différence à la fin de chaque période. D’abord en première, quand le défenseur Patric est venu couper un corner au premier poteau après 47 minutes de jeu, puis à l’orée du temps additionnel de la seconde, lorsque Matías Vecino est venu conclure un joli mouvement collectif.

Une belle façon de rendre hommage aux champions de 74, célébrés en amont du match. Au-delà de l’aspect historique de cette rencontre, ce succès est d’autant plus important pour la Lazio qu’il lui assure presque un ticket en Ligue Europa l’an prochain. Actuellement septièmes à deux journées de la fin, Ciro Immobile et ses coéquipiers possèdent huit points d’avance sur le Napoli et neuf sur la Fiorentina, qui compte deux matchs en moins mais vise surtout sa finale de Ligue Europa Conférence, face à l’Olympiakos le 29 mai prochain. Pour Empoli en revanche, ce revers n’augure rien de bon, alors que le club est 17e, avec deux points d’avance sur l’Udinese, 18e, et trois sur Sassuolo, 19e, mais aussi un match de plus que ses poursuivants.

De son côté, Mattéo Guendouzi a bel et bien retrouvé sa place de titulaire, après quelques petites turbulences avec son coach.