Le Napoli aurait trouvé son entraîneur

Spoiler : ce n’est pas Rudi Garcia.

La saison post-titre aura donc été un calvaire pour le Napoli, qui a finalement échoué à la 10e place du classement, et qui ne jouera donc aucune coupe d’Europe. À la recherche d’un nouvel entraîneur, les Napolitains auraient trouvé leur bonheur en la personne d’Antonio Conte. Selon Fabrizio Romano, tout est bouclé pour l’arrivée de l’Italien, qui devrait signer jusqu’en 2027. L’ancien coach de Chelsea, Tottenham, l’Inter ou encore de la Juventus avait déjà été approché à l’automne dernier, après le licenciement de Rudi Garcia. Mais il avait poliment refusé, affirmant ne pas vouloir prendre une équipe en cours de saison.

🚨🔵 BREAKING: Antonio Conte as new Napoli head coach, here we go!

Agreement reached on every detail also including add-ons, after fixed salary, image rights and staff members.

Conte will sign the contract valid until June 2027, documents approved.

Huge appointment for Napoli. pic.twitter.com/1wr16gBTd4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2024