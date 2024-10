Francesco Totti ouvre la porte à un grand come-back !

ALERTE GÉNÉRAAAAAAALE !!!!!!!

Et si Francesco Totti reprenait du service ? La légende de la Roma a raccroché les crampons en mai 2017, refermant le chapitre d’une immense carrière, marquée par plus de 300 buts et un titre de champion du monde avec l’Italie. L’ancien attaquant, âgé aujourd’hui de 48 ans, ne dirait cependant pas forcément non à l’idée de revenir sur les pelouses.

« Des clubs de Serie A m’ont appelé, a-t-il révélé au cours d’un événement organisé ce lundi. Je reconnais qu’ils m’ont fait réfléchir. Ce serait difficile mais dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Il y a des joueurs qui ont joué tant d’années après la fin de leur carrière. Cela dépend aussi de l’endroit où vous jouez. Si je devais revenir en Serie A, il faudrait que je m’entraîne bien. Je pourrais être prêt en deux ou trois mois. Je joue encore à 48 ans, une demi-heure, vingt minutes. » Totti précise d’ailleurs que s’il devait « faire quelque chose de fou, ce serait en Italie, pas à l’étranger ».

Le téléphone va sonner !

