Coupe d'Italie : Milan atteint les demies en tapant la Roma

AC Milan 3-1 AS Rome

Buts : Abraham (16e & 42e) & J. Félix (71e) pour le Milan // Dovbyk (54e) pour la Roma

À peine arrivé, déjà buteur.

Prêté au Milan lundi, buteur ce mercredi face à la Roma (3-1) douze minutes après sa première entrée : João Félix a vécu un sacré début de semaine. Grâce au Portugais, et au doublé de Tammy Abraham (prêté… par la Roma) sur deux offrandes de Theo Hernández, les Rossoneri atteignent les demies de la Copa, eux qui s’étaient fait taper en quarts, la saison dernière, par l’Atalanta (1-2). Misérables huitièmes de Serie A, les gars de Sérgio Conceição ont peut-être trouvé le bon filon pour jouer l’Europe la saison prochaine.

👀 Superbe piqué de Joao Felix, qui s'offre son premier but avec l'AC Milan !#lequipeFOOT pic.twitter.com/N3NyDpliC5 — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 5, 2025

On en saura plus jeudi, après les deux autres quarts : Inter-Lazio et Juve-Empoli.

Milan et la Roma se regardent dans les yeux