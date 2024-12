Milan-Roma, un choc entre capitales devenu minuscule

Un Milan-Roma sera toujours moins réputé que le Derby della capitale ou que celui della Madonnina. Mais ce qui est sûr en revanche, c’est que ce choc historique de Serie A entre le club phare de la ville de Milan, capitale économique du pays, et celui de Rome, la capitale administrative, aura cette saison un goût un peu plus fade que dans le glorieux passé des deux clubs. Cette saison, les supporters des deux camps goûtent au même déplaisir de voir leurs colocataires respectifs jouer les premiers rôles en championnat : alors que l’AC Milan et l’AS Rome végètent en milieu de tableau, l’Inter (3e) et la Lazio (4e) se battent dans la cour des grands pour décrocher le Scudetto. Et si l’Italie a reconduit cette saison la tenue d’une journée de championnat entre Noël et le Jour de l’An, c’est pour se rassurer et non festoyer que Milanais comme Romains batailleront à quelques heures de la Notte di San Silvestro.

Milan, petit face aux gros

Malgré son statut de vice-champion d’Italie en titre et vainqueur du Scudetto 2023, le Diavolo joue cette saison bien loin de ses récents standards. Bien qu’ils doivent rattraper leur match reporté face à Bologne, et malgré un parcours européen tout à fait encourageant (12es du classement provisoire de C1) avec en point d’orgue une victoire de prestige au Bernabéu début novembre (1-3), les Rossoneri sont à la peine face aux grosses pointures de la Botte. La victoire dans le derby face à l’Inter fin septembre (1-2) ne pèse pas bien lourd face aux deux nuls (Lazio, Juventus) et surtout aux trois défaites (Fiorentina, Naples, Atalanta) concédés depuis le coup d’envoi de la saison. Ce bilan contrasté porte la griffe de Paulo Fonseca, débarqué de Lille l’été dernier avec les félicitations du jury français, qui peine à trouver un vrai XI type en Lombardie. Mais pas seulement. Bien que régulièrement sauvé par les claquettes de Mike Maignan, le technicien portugais n’est pas vraiment aidé par les déboires de certains de ses cadres, Theo Hernandez en tête : capable du meilleur (record de but égalé pour un défenseur milanais) comme du pire, le latéral français fait bien souvent cette année les choux gras de la presse transalpine pour les mauvaises raisons.

Theo Hernandez against Fiorentina: • Missed a penalty ❌ • Was sent off 🟥 • Milan lost the match 👀 Not the Ideal birthday for Theo! 🤦‍♂️#TheoHernandez #FiorentinaMilan pic.twitter.com/gIeNlSnFrl — Sportskeeda Football (@skworldfootball) October 6, 2024

Toutefois, l’essentiel du courroux des tifosi se dirige plus haut dans l’organigramme de la Casa Milan. Les propriétaires américains du club, détenu depuis 2022 par le groupe RedBirds Capital Partners et son fondateur Gerry Cardinale, sont régulièrement la cible de la fureur des supporters, critiquant leur incompétence autant que leur manque d’ambition sportive. À ce titre, les ultras de la Curva Sud, qui déployaient face au Genoa le 15 décembre dernier (0-0) une nouvelle bâche réclamant le départ du fonds d’investissement (« Nous vous avons attendu et soutenu jusqu’au bout, nous en avons assez de votre médiocrité »), partagent le point de vue de plusieurs anciennes gloires du club telles qu’Antonio Cassano ou Leonardo, qui ne comprennent toujours pas comment Cardinale a pu, en 2023, pousser vers la sortie l’ex-directeur technique et légende Paolo Maldini. Il faudra toutefois s’armer de patience pour tout ce joli petit monde, puisque RedBirds vient juste de prolonger son engagement à Milan, préparant même une « révolution stratégique » qui devrait impliquer la recherche d’actionnaires minoritaires au Moyen-Orient.

Tous les maux mènent à Rome

Si le temps n’est pas au beau fixe à Milan, le ciel paraît encore plus couvert 500 kilomètres plus au sud, au-dessus de la Ville éternelle, où l’AS Rome connaît une saison beaucoup plus mouvementée en coulisses que sur le terrain. 10e de Serie A avec seulement 19 petites unités au compteur, la Louve semble totalement apathique. Elle affiche cette saison un niveau de jeu très inquiétant, bien loin des années fastes d’« Il Capitano » Francesco Totti. Pourtant, sur le papier, l’équipe a de la gueule : entre un trio d’attaque El Shaarawy – Dovbyk – Dybala, un milieu de terrain cadenassé par le psychopathe Leandro Paredes et le néo-Bleu Manu Koné, les ailes d’Angeliño, l’expérience de Mats Hummels – qui a dû attendre le départ d’Ivan Jurić pour s’éclater – ou la fougue du jeune gardien Mile Svilar, on se dit que les Giallorossi pourraient avoir leur mot à dire parmi les premiers rôles. Il n’en est pourtant rien. Cette erreur de recette est personnifiée cette saison par Artem Dovbyk (27 ans), qui n’arrive pas à répondre aux attentes placées en lui à son arrivée l’été dernier : meilleur buteur de Liga la saison passée avec Gérone, l’international ukrainien cristallise, malgré ses 5 pions en Serie A, la crispation des tifosi.

Mais réduire les errements d’un club au manque de confiance d’un attaquant serait trop simple : cette saison, la Roma a déjà connu trois entraîneurs. Après Daniele De Rossi et Jurić, Claudio Ranieri a depuis repris la barque en mains, à 73 ans, et concédait le mois dernier être désolé de devoir jouer les pompiers de service dans son club de cœur. La faute à qui, alors ? Aux propriétaires américains (encore !) du club, le groupe Friedkin, pour les tifosi romanisti. À l’instar de leurs homologues milanais, les ultras romains manifestent régulièrement leur désaccord avec la gestion du club, de leur (non) communication, leur politique sportive ainsi que le concept même de la multipropriété dans le football. L’épicentre des critiques de la Curva Sud concerne d’ailleurs la gestion de l’idole Paulo Dybala, annoncé comme souvent sur le départ au prochain mercato. Auteur d’un doublé le 22 décembre face à Parme (5-0), La Joya est perçue comme le symbole de l’espoir de tout le peuple rouge et jaune, qui voit dans la forme de l’Argentin une infime lueur, à perpétuer ce soir à San Siro. Vous l’aurez compris : gare à celui qui perdra des points dans ce choc-là.

