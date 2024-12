L'imprévisible Aurelio De Laurentiis valide Antonio Conte

Tout va bien à présent.

Après une saison 2023-2024 plus que bancale, conclue par une décevante 10e place, le président, Aurelio De Laurentiis, s’est tenu pour coupable des piètres performances de son équipe depuis le départ de Luciano Spalletti. « J’ai commis les erreurs de la première partie de l’année, j’en prends toute la responsabilité et je ne veux accuser personne, sinon la liste serait trop longue, déclare-t-il avant de se vanter comme à son habitude. Ce qui compte, c’est que je suis l’entrepreneur qui investit son propre argent, l’un des rares à le faire, et qu’il est donc juste que j’assume toutes les responsabilités vis-à-vis de nos extraordinaires fans. »

Antonio Conté, l’homme qui a changé la donne

D’après des propos relayés par beIN Sports, le président italien estime que l’arrivée de Conte, accompagné de son fidèle adjoint Gabriele Oriali, a insufflé une nouvelle dynamique aux Partenopei, désormais deuxièmes de Serie A, à deux points de l’Atalanta. « Au second semestre 2024, j’ai trouvé l’homme, Antonio Conte, qui m’a aidé en me faisant comprendre que nous devions nous restructurer. » Le recrutement de Romelu Lukaku, ancien protégé de Conte à l’Inter, symbolise cette ambition retrouvée. De Laurentiis espère que ce duo permettra à Naples de renouer rapidement avec les sommets, après le Scudetto de 2023 qui avait mis fin à 33 ans d’attente.

Même Rudi Garcia s’en sort sans tacle.

