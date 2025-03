Balerdi out pour la fin de saison ?

Quand rien ne va… rien ne va.

Après avoir pris une claque contre Reims ce samedi (3-1), les Marseillais viennent de s’en prendre une deuxième. Leonardo Balerdi, sorti blessé après une demi-heure de jeu, ne reverra peut-être pas les terrains cette saison. La zone était encore trop gonflée dimanche pour des examens approfondis, mais selon RMC Sport, le verdict est tombé : entorse du ligament latéral interne du genou gauche. Sa participation face à Toulouse et Monaco est déjà exclue, et son absence pourrait bien s’étirer jusqu’à la fin de saison.

Amputé pour le sprint

Comme si cela ne suffisait pas, l’OM doit aussi composer avec l’absence de Luiz Felipe, qui n’a disputé que deux matchs depuis son arrivée. Résultat, Roberto De Zerbi s’est retrouvé à bricoler une défense inédite à Reims, avec Pol Lirola, Derek Cornelius et Geoffrey Kondogbia en charnière. Autant dire que l’arrière-garde marseillaise inquiète. L’OM perd un cadre au pire moment… Déjà fragilisés par quatre défaites sur leurs cinq derniers matchs, les Phocéens ont laissé filer leur place de dauphin ce week-end et voient désormais la course à la Ligue des champions se corser.

Benatia va faire son retour sur les terrains si ça continue.

