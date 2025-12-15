Quels sont les clubs de Ligue 1 les plus affaiblis par la CAN ?

Et s’il était là, le tournant de la saison ?

Plus que quelques jours avant le lancement de la CAN, le 21 décembre prochain. De quoi semer un peu de panique dans différents clubs de notre belle Liguain, qui se verront, pour certains, bien dégarnis par ce mois de compétition sous le soleil marocain.

Les 18 équipes du championnat voient au moins l’un de leurs joueurs être appelé pour le tournoi continental. Lens et Toulouse sont les plus épargnés, avec un seul joueur sélectionné, respectivement Mamadou Sangaré (Mali) et Franck Magri (Cameroun). À l’inverse, Lorient et le Paris FC vont devoir bricoler pendant quelques semaines, avec cinq absences à prévoir : Arthur Avom Ebong (Cameroun), Arsène Kouassi (Burkina Faso), Montassar Talbi (Tunisie), Aiyegun Tosin (Bénin) et Darlin Yongwa (Cameroun) pour les Merlus ; Samir Chergui (Algérie), Ilan Kebbal (Algérie), Jean-Philippe Krasso (Côte d’Ivoire), Moses Simon (Nigeria) et Hamari Traoré (Mali) pour le club de la capitale.

Le PSG, l’OM et Lyon sur le même pied

Du côté des cadors, le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et l’Olympique lyonnais sont touchés au même niveau, avec deux absences chacun : Achraf Hakimi (Maroc) et Ibrahim Mbaye (Sénégal) pour les Parisiens ; Nayef Aguerd (Maroc) et Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) pour les Marseillais ; Clinton Mata (Angola) et Moussa Niakhaté (Sénégal) pour les Lyonnais.

Deux week-ends de Ligue 1 seront directement affectés par le calendrier de la compétition – les 17e et 18e journées, organisées entre le 2 et le 17 janvier –, tout comme deux tours de Coupe de France, avec les 32es et les 16es de finale. À noter que la phase de groupes prendra fin le 31 décembre, et que la finale se jouera le 18 janvier 2026.

Les joueurs de Ligue 1 concernés par la CAN

Angers (4) : Jim Allevinah (Gabon), Ousmane Camara (Mali), Jacques Ekomié (Gabon), Hervé Koffi (Burkina Faso)

Auxerre (2) : Danny Namaso (Cameroun), Lassine Sinayoko (Mali)

Brest (2) : Eric-Junior Dina Ebimbe (Cameroun), Kamory Doumbia (Mali)

Le Havre (4) : Mory Diaw (Sénégal), Fodé Doucouré (Mali), Lionel Mpasi (RD Congo), Mbwana Samatta (Tanzanie)

Lens (1) : Mamadou Sangaré (Mali)

Lille (3) : Aïssa Mandi (Algérie), Chancel Mbemba (RD Congo), Ngal’Ayel Mukau (RD Congo)

Lorient (5) : Arthur Avom Ebong (Cameroun), Arsène Kouassi (Burkina Faso), Montassar Talbi (Tunisie), Aiyegun Tosin (Bénin), Darlin Yongwa (Cameroun)

Lyon (2) : Clinton Mata (Angola), Moussa Niakhaté (Sénégal)

Marseille (2) : Nayef Aguerd (Maroc), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

Metz (4) : Habib Diallo (Sénégal), Jean-Philippe Gbamin (Côte d’Ivoire), Uriel-Michel Mboula (Gabon), Cheikh Tidiane Sabaly (Sénégal)

Monaco (2) : Krépin Diatta (Sénégal), Lamine Camara (Sénégal)

Nantes (2) : Chidozie Awaziem (Nigeria), Mostafa Mohamed (Égypte), Nabil Ondo (Guinée équatoriale)

Nice (4) : Ali Abdi (Tunisie), Hicham Boudaoui (Algérie), Yehvann Diouf (Sénégal), Antoine Mendy (Sénégal)

Paris FC (5) : Samir Chergui (Algérie), Ilan Kebbal (Algérie), Jean-Philippe Krasso (Côte d’Ivoire), Moses Simon (Nigeria), Hamari Traoré (Mali)

Paris Saint-Germain (2) : Achraf Hakimi (Maroc), Ibrahim Mbaye (Sénégal)

Rennes (3) : Abdelhamid Aït-Boudlal (Maroc), Seko Fofana (Côte d’Ivoire), Mahamadou Nagida (Cameroun)

Strasbourg (2) : Guéla Doué (Côte d’Ivoire), Mamadou Sarr (Sénégal)

Toulouse (1) : Franck Magri (Cameroun)

