Un Marseillais sur le trône des buteurs en 2025

Un Marseillais sur le trône des buteurs en 2025

Bye bye 2025.

La 16e journée de Ligue 1 n’a pas seulement été la dernière du championnat 2025-2026 avant la trêve, elle a également été le dernier match de « Ligain » de l’année civile 2025. C’est donc l’heure du bilan statistique des meilleurs buteurs sur les 12 derniers mois : encore buteur dimanche contre Monaco, Mason Greenwood termine au sommet du classement, avec 22 buts marqués. Rappelons son impressionnant total de 21 caramels (et 5 passes dé) sur l’ensemble de l’exercice 2024-2025.

Un Angevo-Rennais et un Parisien sur le podium

Derrière lui, Esteban Lepaul s’est illustré avec 17 buts en 2025, sous les liquettes d’Angers, puis de Rennes. Un très beau total pour un joueur ayant évolué chez des Angevins longtemps en lutte pour le maintien la saison dernière, puis chez des Rennais ayant pris leur temps pour revenir à un niveau plus conforme à leur statut en 2025-2026.

Enfin, Ousmane Dembélé complète le podium, avec 15 buts marqués cette année. Dont… 2 durant l’exercice en cours. Pas épargné par les blessures depuis août, le dernier Ballon d’or a bénéficié de sa deuxième partie de saison 2024-2025 en feu pour attendre ce beau total.

Un palmarès qui compte pour du beurre, évidemment.

La FIFA compte ses billets, les supporters dégoûtés

