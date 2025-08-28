Estéban Lepaul attendu à Rennes

1h41 de route en voiture.

Le Stade rennais tient son premier renfort offensif. Orphelin d’Arnaud Kalimuendo, parti tenter l’aventure à Nottingham Forest, le club breton s’apprête à accueillir Estéban Lepaul. L’attaquant angevin est attendu ce jeudi pour la visite médicale et devrait s’engager dans la foulée pour quatre ans, comme indiqué mercredi soir par L’Équipe, ce que nous sommes en mesure de confirmer. Le transfert est estimé à un peu plus de 15 millions d’euros, bonus compris.

Lepaul en attendant Harder ?

Buteur à neuf reprises la saison passée en Ligue 1 et déjà décisif cette année avec le SCO face au Paris FC (1-0), Lepaul s’offre un joli tremplin et Rennes obtient un renfort qui espère sans doute ne pas avoir à quitter ses partenaires trop tôt en cas de carton rouge (coucou Mohamed Kader Meïté) et qui va enfin grossir les rangs d’une attaque en chantier. Tout cela avant un match entre… Angers et Rennes ce week-end.

À quelques jours de la fin du mercato, le Stade rennais espère aussi attirer un deuxième joueur en attaque. La piste la plus chaude mène à l’international danois Conrad Harder, qui s’est déjà mis d’accord sur un contrat de cinq ans avec le club breton selon L’Équipe. Mais le dossier reste très complexe, avec un agent gourmand et une possible concurrence de l’AC Milan et Newcastle, même si la possibilité de le voir arriver chez les Rossoneri s’était refroidi ces dernières heures, selon les médias italiens.

Le dernier Esteban à Rennes ? Tout simplement Julian.

