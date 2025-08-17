Strasbourg et Auxerre démarrent bien, pas le Paris FC

Sale temps pour les promus.

Dans un premier multiplex globalement assez fade, Lorient, le Paris FC et Metz ont connu des retrouvailles difficiles avec la Ligue 1. Du côté d’Auxerre, les Merlus ont subi la loi des Icaunais (1-0) en perdant leurs bonne habitudes de démarrer fort à chaque première journée de Ligue 1. Un duel qui aura attendu la seconde période pour s’animer, avec le boulet de canon de Lassine Sinayoko pour ouvrir le score. Dominatrice, l’AJA a manqué l’occasion de faire le break avec un penalty de Josué Casimir envoyé directement sur la barre transversale. Sans conséquence, grâce aux parades d’un Donovan Léon en état de grâce pour conserver ce petit but d’avance dans la dernière demi-heure.

Strasbourg au forceps, Angers précoce

Plus au nord, le derby de l’est entre Metz et Strasbourg n’a pas vraiment tenu toutes ses promesses : séduisant la saison passée, le Racing – largement remanié à l’intersaison – a mis longtemps à retrouver ses marques (0-1). Avant de faire la décision sur un gros coup de tête signé du nouvel arrivant Joaquín Panichelli, à quelques minutes du terme. Bonne pioche ? Enfin, Angers s’est appuyé sur un but rapide d’Esteban Lepaul, parfaitement lancé en profondeur, pour calmer le Paris FC (1-0). Malgré l’expulsion de Louis Mouton pour une intervention trop rugueuse sur Timothée Kolodziejczak, l’ambitieux promu aura pu mesurer l’écart de niveau avec la Ligue 2, ne parvenant jamais à revenir dans la partie.

Espérons tout de même des dimanches après-midi un peu plus prolifiques tout au long de la saison.

Auxerre 1-0 Lorient

But : Sinayoko (53e)

Angers 1-0 Paris FC

But : Lepaul (9e)

Expulsion : Mouton (57e) pour le SCO

Metz 0-1 Strasbourg

But : Panichelli (86e)