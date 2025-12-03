Quand un entraîneur de Montreuil imite parfaitement Courbis et Di Meco

Nicolas Canteloup, sors de ce corps.

Montreuil, pensionnaire de R1, a scalpé Granville, club de N2, au huitième tour de la Coupe de France. Pour fêter la qualif obtenue aux tirs aux buts, un dirigeant du club a improvisé une séance d’imitation dans les vestiaires du club de Seine-Saint-Denis, qui réalise le meilleur parcours en coupe de France de son histoire. Ali Sidhoum a magnifiquement imité… Rolland Courbis : « Demain, vous allez mettre l’After RMC, Rolland Courbis va dire : « y a une équipe de Montreuil, qui est en train de créer l’exploit, et qui va peut-être se qualifier. » La voix est parfaitement rocailleuse, c’est splendide.

Il enchaîne en imitant Éric Di Meco, autre chroniqueur de RMC : « Cette équipe de Montreuil elle va peut être passer en seizièmes. » Si c’est pour entendre ça, oui.

🎥 L’imitation de @rollcourbis et d’Éric Di Meco par ce dirigeant de Montreuil est exceptionnelle ! 😂🤣 pic.twitter.com/jbmzkDGTbp — Treize013 (@treize013) December 2, 2025

Le souci, c’est que Granville a déposé une requête, prétendant que les locaux ont joué avec trois joueurs suspendus. Montreuil (ou Granville, donc), affrontera Chauvigny (N3) au prochain tour.

Michaël Gregorio, Laurent Gerra, Thierry Garcia et d’autres seront en tribunes, pas Thierry Le Luron.

