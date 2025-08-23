Les Girondins de Bordeaux battus par Granville

De jouer la montée à finalement viser le maintien ?

Accrochés par Avranches en ouverture du championnat de National 2, les Girondins de Bordeaux n’ont pas redressé la barre ce samedi, face à Granville. Toujours incapables de trouver la faille dans la défense adverse, les protégés de Bruno Irlès ont fini par céder, sur un but de l’entrant Kenny Herbin peu après l’heure de jeu.

Coup de sifflet final. Granville vient faire le hold-up au @StadeAtlantique. Il faudra aller prendre des points à Châteaubriant le week-end prochain pour lancer cette saison 2025/2026 💪#FCGBUSG pic.twitter.com/cpvQC5kZTw — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 23, 2025

Une première défaite déjà extrêmement préjudiciable pour un club qui n’ambitionne rien d’autre que la promotion en National pour sa deuxième saison au quatrième échelon du football tricolore. Pas le choix : il faudra pour cela terminer en tête du groupe A. Une mission qui passera forcément par la nécessité de trouver la recette pour enfin faire trembler les filets adverses.

Dès samedi prochain pour la première à l’extérieur, chez les Voltigeurs de Chateaubriant ?

