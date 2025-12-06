S’abonner au mag
  • Nationale 2
  • J12
  • Bordeaux-Dinan-Léhon

Bordeaux poursuit sa belle série de victoires

FL
  Bordeaux 2-0 Dinan-Léhon

Buts : Openda (62e et 90e+5) pour les Girondins

Le grand Bordeaux est-il de retour ?

Les Girondins cartonnent en tout cas en ce moment. Bon d’accord, ce n’est qu’en National 2, mais tout de même : vainqueur de Dinan-Léhon ce samedi (1-0), le club au scapulaire enchaîne une sixième victoire de rang en championnat, sa huitième toutes compétitions confondues. De quoi placer les Bordelais au sommet du groupe A de National 2, avec 26 points et deux unités d’avance sur La Roche-sur-Yon, tenu en échec vendredi à Angoulême (1-1).

C’est Royce Openda qui a été le héros du jour face à Dinan-Léhon. Vainqueur d’un duel côté droit, le Gabonais a trouvé les filets d’une frappe croisée puissante (1-0, 62e) peu après l’heure de jeu. Dans le temps additionnel, l’ancien joueur de Chambly a tué le match sur une contre-attaque (2-0, 90e+5).

La Ligue 1 se rapproche !

Les Girondins de Bordeaux leaders !

FL

