Un joueur licencié par les Girondins de Bordeaux

Par la petite porte.

Le club a annoncé ce mardi la rupture anticipée du contrat du défenseur central de 36 ans, revenu chez les Girondins de Bordeaux en 2024. Taulier de la maison, ancien capitaine en Ligue 1 et en National 2 (quatrième échelon du foot français auquel évolue désormais le club), Cédric Yambéré se dirige vers une fin de carrière au goût amer.

Comme raconté par Sud Ouest, l’incident qui a mené à ce licenciement remonte au 18 octobre, lors d’une lourde défaite (4-0) de l’équipe réserve face à celle de Bayonne. S’est ensuivi une « altercation violente », partie du terrain jusque dans le vestiaire avec un coéquipier, selon un communiqué du club.

Manque d’exemplarité ou simple montée d’adrénaline ?

Jusqu’ici, le joueur était suspendu à titre conservatoire. Il écope de la sanction la plus haute, la rupture de contrat. Le club a estimé que Yambéré avait « manqué à l’exemplarité due », incompatible avec son rôle d’encadrant auprès des U16.

📰 Rupture du contrat de Cédric Yambéré Le FC Girondins de Bordeaux a mis fin au contrat de Cédric Yambéré à la suite des faits survenus lors du match de la réserve à Bayonne. Le Club lui souhaite de retrouver prochainement un nouveau projet professionnel. Plus d’infos ➝… pic.twitter.com/Ygm6fApwzn — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) November 25, 2025

Pour le défenseur, c’est une tout autre histoire : une simple « montée d’adrénaline » entre deux joueurs, « connue de nombreuses fois dans sa carrière », aucune violence physique et un conflit apaisé par téléphone avec l’autre protagoniste, qui, lui, n’a pas été sanctionné. Le défenseur, qui était sous contrat jusqu’en 2026 et déjà écarté des plans de Bruno Irles, juge la sentence disproportionnée.

L’affaire Yambéré devrait être tranchée devant les prud’hommes, ajoutant un dossier de plus sur une pile déjà bien remplie chez les Girondins : litige avec les ex-formateurs Lucas, Dogon et Penalva (772 000 euros réclamés, verdict attendu le 23 février prochain), audience à venir avec l’ancien coach des féminines Patrice Lair, licencié en mars 2024.

De quoi bien s’occuper en dehors du quotidien en National 2.

