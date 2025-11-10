S’abonner au mag
  • France
  • Girondins de Bordeaux

Cédric Yambéré mis à pied par les Girondins de Bordeaux

CDB
Cédric Yambéré mis à pied par les Girondins de Bordeaux

Arrivé en sauveur pour partir en paria ?

L’aventure est en train de tourner au vinaigre. Revenu aux Girondins de Bordeaux en 2024 lors de sa dégringolade en National 2, après y avoir évolué entre 2013 et 2017, Cédric Yambéré avait directement été promu au poste de capitaine par son coach Bruno Irles. Mais un an plus tard, la situation a bien évolué. Plus dans les plans de son coach, le défenseur de 35 ans évolue depuis le début de saison avec l’équipe réserve bordelaise, en Régional 1.

Il risque jusqu’à la rupture de contrat

Alors que la défense girondine se débrouille plutôt bien sans lui (6 buts encaissés en 9 rencontres), le défenseur centrafricain a été reçu jeudi dernier par sa direction, à la suite d’une échauffourée avec un de ses coéquipiers.

Lors de la défaite face à l’équipe réserve de Bayonne (4-0) le 18 octobre dernier, Yambéré s’est chauffé avec un de ses partenaires, sur le terrain puis dans le vestiaire. Selon Sud-Ouest, une procédure a été ouverte par les Girondins, qui ont décidé de suspendre leur joueur à titre conservatoire. Leur décision finale peut aller du simple avertissement à la rupture anticipée de son contrat.

Après Rabiot et Rowe, la Serie A peut encore recruter en France.

Bordeaux enchaîne contre Chauray

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!