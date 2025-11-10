Cédric Yambéré mis à pied par les Girondins de Bordeaux

Arrivé en sauveur pour partir en paria ?

L’aventure est en train de tourner au vinaigre. Revenu aux Girondins de Bordeaux en 2024 lors de sa dégringolade en National 2, après y avoir évolué entre 2013 et 2017, Cédric Yambéré avait directement été promu au poste de capitaine par son coach Bruno Irles. Mais un an plus tard, la situation a bien évolué. Plus dans les plans de son coach, le défenseur de 35 ans évolue depuis le début de saison avec l’équipe réserve bordelaise, en Régional 1.

Il risque jusqu’à la rupture de contrat

Alors que la défense girondine se débrouille plutôt bien sans lui (6 buts encaissés en 9 rencontres), le défenseur centrafricain a été reçu jeudi dernier par sa direction, à la suite d’une échauffourée avec un de ses coéquipiers.

𝙅𝙤𝙪𝙧 𝙙𝙚 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 💙🤍 Emmenée par son capitaine Cédric Yambéré, notre équipe réserve reçoit Saint Paul Sport aujourd'hui. Rendez-vous à 15h au stade Alfred Daney 🏟️#AllezBordeaux pic.twitter.com/wznH39HZkY — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 31, 2025

Lors de la défaite face à l’équipe réserve de Bayonne (4-0) le 18 octobre dernier, Yambéré s’est chauffé avec un de ses partenaires, sur le terrain puis dans le vestiaire. Selon Sud-Ouest, une procédure a été ouverte par les Girondins, qui ont décidé de suspendre leur joueur à titre conservatoire. Leur décision finale peut aller du simple avertissement à la rupture anticipée de son contrat.

Après Rabiot et Rowe, la Serie A peut encore recruter en France.

Bordeaux enchaîne contre Chauray