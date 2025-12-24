S’abonner au mag
Au Burundi, les pratiques de sorcellerie mises en cause après la mort d’un joueur en plein match

Au Burundi, les pratiques de sorcellerie mises en cause après la mort d&rsquo;un joueur en plein match

Le football burundais est en deuil.

Une rencontre de deuxième division jouée ce samedi 20 décembre au Centre technique national de Ngagara, dans la capitale du Burundi, a vu le décès tragique d’Igiraneza Aimé Guéric, qui s’est soudainement effondré sur la pelouse. « Malgré l’intervention rapide des services médicaux sur le terrain, le joueur a malheureusement rendu l’âme en cours de transfert vers l’hôpital », indique la Fédération de football du Burundi (FFB) dans un communiqué. Exprimant sa « profonde tristesse », l’instance ne précise toutefois pas les cause du décès.

Le joueur s’est étouffé avec une pièce de monnaie

La Radio publique africaine donne davantage d’éléments : selon les témoignages des coéquipiers du joueur, ce dernier avait une pièce de monnaie en bouche et l’a malencontreusement avalée pendant la rencontre, provoquant un étouffement. Comme le rapporte la radio burundaise, cette pratique serait un gris-gris lié à différents rites de sorcellerie.

Le recours à la sorcellerie par les acteurs du football est un sujet de controverse fréquent au Burundi, certains dirigeants et entraîneurs dépensant d’importantes sommes dans ces pratiques à risque.

Défaite embarrassante pour le Burundi, vaincu en amical par son équipe B

