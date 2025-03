Pas de vainqueur entre le Soudan et le Soudan du Sud, le Cameroun se rassure

À la fin, il n’en restera que 10.

Avec un joli trio d’attaque Mohamed Salah – Mostafa Mohamed – Omar Marmoush, l’Égypte a fait un grand pas vers la Coupe du monde 2026 en s’imposant d’un petit but contre le Sierra Leone du Lensois Abdulay Juma Bah (1-0). Elle dispose désormais de cinq points d’avance sur le Burkina Faso en tête du groupe A, alors que seuls les premiers des neuf groupes des éliminatoires en Afrique verront directement le Mondial 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes se disputeront la dernière place du continent.

Dans une belle bataille marquée par sept cartons jaunes, le Cameroun a pris une option sur le Mondial en s’imposant devant la Libye (3-1) grâce à un doublé de Vincent Aboubakar, son capitaine. Les Lions indomptables, équipe africaine ayant disputé le plus de Coupes du monde (8), reviennent à un point du Cap-Vert, leader du groupe D, qu’ils affronteront début juin et qui s’était imposé en Angola (2-1) plus tôt dans la journée.

⏱️54’ BUUUUUUUUUUUUUUUUUT MBEUMO FAIT SA SPÉCIALE ! 🔥🔥🔥 CAMEROUN 🇨🇲 2-0 🇱🇾 LIBYE pic.twitter.com/M8Ni8fpr90 — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗲𝗿𝗼𝘂𝗻𝗮𝗶𝘀 🇨🇲🦁 (@JoueursCMR) March 25, 2025

Pas de meilleur Soudan

Dans le match qui opposait le Soudan au Soudan du Sud en Libye, les Sudistes ont égalisé à la 99ème minute, ce qui contrarie le parcours des Soudanais, surprenants premiers de ce groupe composée notamment du Sénégal et de la République démocratique du Congo. Les deux Soudan sont donc sur un bilan footballistique de trois matchs nuls en quatre matchs, alors qu’ils ont 57 places d’écart sur le classement FIFA.

Le Cameroun est plus fâché contre son ancien attaquant que contre les filets.

Groupe A :

Égypte 1-0 Sierra Leone

But : Zizo (45e + 2)

Groupe B :

Soudan 1-1 Soudan du Sud

Buts : Eisa (76e) // Sebit (90e + 9)

Groupe D :

Cameroun 3-1 Libye

Buts : Aboubakar (SP, 27e et 61e) et Mbeumo (53e) // El-Mariamy (90e)

Groupe F :

Burundi 5-0 Seychelles

Buts : Nduwarugira (23e), Bimenyimana (25e et 31e), Kanakimana (50e) et Girumugisha (56e)

Groupe G :

Botswana 2-0 Somalie

Buts : Mohutsiwa (74e) et Johnson (83e)

Les joueurs du Cameroun se dressent contre leur président Samuel Eto’o