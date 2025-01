Le transfert d'un jeune de 18 ans à Manchester City capote

La paire ouzbéko-sierra-léonaise de Pep Guardiola attendra.

Il n’a joué que douze matchs de Liga, mais doit déjà s’envoler pour Manchester City. Le club anglais souhaite l’enrôler, mais voici le souci : son club du Real Valladolid a fixé sa clause libératoire à 12 millions d’euros. Juma l’a rachetée à moitié prix, mais les Blanquivioletas s’opposent à son transfert, voulant en récupérer une meilleure somme.

Comme il est d’usage, le joueur et son agent ont rompu le contrat qui les liait avec le dernier de Liga. Or ce dernier, comme le précise As, ne l’a pas accepté. Dans un communiqué, le Real Valladolid dit avoir été informé par le joueur et son agent de leur volonté de « rompre unilatéralement le contrat entre les deux parties. » Le Sierra-léonais de 18 ans ne s’est pas entraîné ce mercredi, et les Blanquivioletas l’accusent de ne pas respecter ses engagements contractuels. « L’intention du joueur, qui aurait été soutenue et guidée par Manchester City et son agent, a provoqué une grande déception et indignation au sein du Real Valladolid, qui a accueilli Juma Bah à bras ouverts et lui a offert l’opportunité de sa vie, » précise le communiqué.

Pisté par Lens

El Mundo Deportivo raconte son parcours : il y a encore quelques mois, le jeune bossait dans une boulangerie en Sierra Leone. Il cuisinait des boulettes de poisson et de viande que sa mère allait vendre au marché. Comme le Monégasque Mohamed Salisu, Juma Bah a été repéré puis proposé au Real Valladolid. Sans signer de contrat professionnel, il a d’abord intégré les équipes jeunes, permettant ainsi à son club d’alléger sa masse salariale. Il a pourtant débuté avec l’équipe première dès le premier match de la saison, devenant ensuite l’une des révélations de la Liga, le tout avec un salaire de 2 500 euros mensuels. Manchester City devrait ensuite le prêter à Lens, qui cherche un remplaçant à Abdukodir Khusanov, parti lui aussi à Manchester City.

