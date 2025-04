TF1 et M6 à l’affût de quelques matchs du PSG lors du Mondial des clubs

DAZN contrôle les affaires.

DAZN diffusera gratuitement la Coupe du monde des clubs 2025 en France, mais TF1 et M6 aimeraient bien gratter un peu de temps d’antenne. Selon L’Équipe, les deux chaînes discutent actuellement avec la plateforme britannique pour récupérer un très petit nombre de matchs, dont certains du PSG, seul représentant français engagé.

La compétition, qui se tiendra aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet, réunira 32 clubs répartis en huit groupes. Le PSG, dans le groupe B, affrontera l’Atlético de Madrid (le 15 juin), Botafogo (le 20) et les Sounders de Seattle (le 23). Pour l’instant, il n’est pas question de diffuser l’intégralité de ces trois rencontres sur les chaînes gratuites françaises. DAZN, qui a acquis les droits auprès de la FIFA, entend garder la main sur la majorité du tournoi, tout en négociant quelques rétrocessions à l’étranger.

Textor joue à domicile

Si l’événement divise, une confrontation pourrait bien nous hyper… surtout en dehors du terrain. Le PSG retrouvera sur sa route Botafogo, propriété du cow-boy John Textor. Et le milliardaire américain, également boss de l’OL via Eagle Group, n’est jamais avare d’un petit tacle envers Nasser al-Khelaïfi. Les deux hommes se livrent une guerre d’ego à ciel ouvert depuis plusieurs mois, entre déclarations salées et piques bien placées. Reste à voir si leurs joueurs auront autant de répondant balle au pied et cela, pourquoi pas, sur TF1 ou M6 ?

Pour le Seattle-PSG, ne vous battez pas…

