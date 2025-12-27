Le Barça a-t-il vraiment demandé à Lewandowski de ne plus inscrire de buts ? Le Polonais balance

Sacré Joan Laporta.

Le FC Barcelone est prêt à toutes les petites manœuvres pour soigner son piètre bilan financier, ce n’est un secret pour personne. En novembre dernier, le journaliste polonais Sebastian Staszewski avait lâché une rumeur un peu folle, affirmant que le club catalan avait demandé à Robert Lewandowski de lever le pied en fin de saison 2022-2023. La raison ? Les Blaugranas souhaitaient s’éviter un versement au Bayern Munich, qui avait négocié une clause lors de la vente du Polonais l’été précédent : si le numéro 9 atteignait la barre des 25 buts en Liga, le Barça devait s’acquitter d’un bonus de 2,5 millions d’euros.

« Ce n’était pas une petite somme »

Hasard ou non, Lewandowski était resté muet lors des deux dernières journées de championnat, face à Majorque (victoire 3-0) puis au Celta de Vigo (défaite 2-1), laissant son compteur de buts bloqué à 23 unités en Liga. À noter que le Barça avait à l’époque d’ores et déjà validé son titre de champion d’Espagne. Interrogé ce vendredi sur la chaîne YouTube Rymanowski Live, l’attaquant n’a pas souhaité charger frontalement son club, tout en laissant clairement entendre que cette fameuse demande avait bel et bien existé.

« Il y a des choses dont je ne veux pas parler. J’ai beaucoup de respect pour Barcelone et pour les personnes qui y travaillent, a expliqué le géant polonais. J’étais conscient de la situation du club. Il y avait beaucoup d’autres problèmes à régler pour le bien du club. Bref, c’était un bonus, et tout le monde sait qu’à cette époque, Barcelone surveillait chaque euro. Et ce n’était pas une petite somme… Pour moi, cela n’a rien changé. Je n’ai aucun problème avec ça, mais ça m’a trotté dans la tête et je me suis demandé si je devais marquer ou non. »

À quant l’ouverture du dossier de l’échange Arthur-Pjanić ?