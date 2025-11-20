La demande lunaire du FC Barcelone à Robert Lewandowski

Stop the count !

On le sait, Robert Lewandowski est une machine à marquer. Que ce soit avec Dortmund (103), le Bayern Munich (344) ou le FC Barcelone (110), l’attaquant polonais (88 buts en sélection) ne s’arrête pas de planter. Et pourtant, son club lui a par le passé demandé d’arrêter cette bonne habitude. Dans une biographie consacrée au joueur, titrée Lewandowski, le vrai, le journaliste polonais Sebastian Staszewski affirme que la direction du FC Barcelone a demandé à son attaquant de ne plus marquer de buts.

Encore des histoires d’argent

L’épisode s’est passé en fin de saison 2022-2023. Leader à deux journées de la fin du championnat, le Barça était encore grandement embourbé dans ses problèmes financiers. La direction catalane aurait donc sommé son attaquant de ne pas marquer de buts lors des deux dernières rencontres. Lors de son transfert l’été précédent, une clause aurait été incluse dans son contrat : s’il marquait 25 buts en championnat dans la saison, le FC Barcelone devait verser 2,5 millions supplémentaires au Bayern Munich.

Sacré meilleur buteur de Liga avec 23 buts cette saison-là, Lewandowski aurait tout de même été surpris par cette demande, lui qui est habitué à faire l’inverse généralement. Il a finalement joué les deux derniers matchs dans leur intégralité, sans marquer. Cette situation rappelle celle d’Antoine Griezmann, que l’Atlético faisait jouer 30 minutes par match en 2022 pour ne pas avoir à lever son option d’achat.

Pas d’inquiétude, les deux ont le droit de marquer et de jouer aujourd’hui.

