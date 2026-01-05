Un retrait de points pour le LOSC à cause de chants homophobes ?

On redémarre vachement bien 2026.

Samedi, lors du match de Ligue 1 entre Lille et Rennes, une partie des supporters de l’équipe locale a entonné des chants homophobes. À la suite de ces faits, Julien Pontes, porte-parole du collectif Rouge direct, engagé dans la lutte contre l’homophobie dans le football, est intervenu sur la radio Ici Nord afin d’exiger une réaction claire de la Ligue de football professionnel : « La LFP doit sortir du déni. »

Selon lui et son association, la FFF a montré qu’il était possible de faire mieux : « Le laxisme de la LFP et du club lillois n’est plus tenable à l’heure où la FFF enclenche une vraie dynamique de lutte contre l’homophobie dans le cadre de la Coupe de France. »

Ce n’est pas la première fois que le collectif dénonce des dérapages homophobes de supporters lillois. Il n’est donc pas surprenant que Rouge direct mette en cause aussi bien le club que la Ligue : « Le LOSC doit exprimer sa condamnation ferme pour des faits manifestes d’homophobie. » Afin que cela se produise, les activistes proposent à la Ligue une « déduction ferme de points […] comme pour les faits de racisme ».

La FFF en exemple positif – quelle drôle d’époque…

