En Ligue 2, ni le Red Star, ni Le Mans, ni Rodez, ni Guingamp ne grapillent des places

Red Star 0-0 Le Mans

Le 5e contre le 4e, du soleil à Paris, un stade Bauer agréable, une deuxième place à aller choper pour les deux équipes, la première de Théo Magnin… Ce Red Star – Le Mans avait des choses à montrer sur le papier. Mais la montagne a accouché d’une souris, puisque ni l’un ni l’autre n’a pris de gros risques pour aller chercher la victoire. Le match se conclut par un 0-0, comme à l’aller.

Tout aurait pu changer en début de seconde période, quand Isaac Cossier est allé se faire réprimander par Grégory Poirier, coach du Red Star, après un tacle un peu trop véhément. Patrick Videira a alors sorti son défenseur, qui aurait pu observer la belle frappe de Hacène Benali en fin de match (88e). Le Red Star n’a pris que six points lors de ses six derniers matchs, et reste cinquième.

Guingamp 0-0 Rodez

Guingamp et Rodez n’ont pas non plus profité des points laissés par Dunkerque, Reims et Montpellier ce vendredi. Les locaux enchaînent un cinquième match sans victoire. Malgré le regard attentif de Noël Le Graët, ils stagnent à la dixième place, quand leurs adversaires restent huitièmes et ne recollent pas à un point du Red Star.

Adrián Ortolá et les Bretons peuvent quand même remercier leurs poteaux, puisque Tairyk Arconte les a rencontrés à deux reprises (25e et 54e). En fin de match, Quentin Braat a repoussé la belle tentative de Louis Mafouta (88e), joueur du mois de Ligue 2. Rodez n’a pas perdu depuis le 7 novembre.

Jolie série.

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur