La FIFA en mission au Mexique en marge du Mondial

Donald Trump va bientôt pouvoir offrir à Gianni Infantino son Prix de la Paix. Comme annoncé par la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, la FIFA a décidé d’envoyer une mission au Mexique pour évaluer plusieurs sujets sensibles, dont la sécurité, à moins de quatre mois de la Coupe du monde de football, co-organisée par le pays aux côtés des États-Unis et du Canada (du 11 juin au 19 juillet).

Le patron de la FIFA « m’a assuré de la tenue du Mondial dans notre pays et nous avons convenu qu’une équipe de la FIFA viendrait de toute façon pour examiner plusieurs sujets », a expliqué madame Sheinbaum en conférence de presse ce vendredi, quelques jours après avoir assuré que les supporters du monde entier ne courraient aucun risque en se rendant au Mexique pour les quelques matchs du Mondial.

Pendant ce temps-là, tout va bien au Canada

Gianni Infantino lui-même, grand ami de Trump, se montrait très serein : « Tout va bien, tout sera fantastique », assurait-il malgré les craintes légitimes de violence et d’insécurité dans deux des trois pays hôtes du Mondial.

Depuis plusieurs jours, le Mexique est en état d’alerte après le meurtre d’El Mencho, un puissant baron de la drogue assassiné par les forces de sécurité du pays à Guadalajara. La situation politique, au Mexique mais aussi aux États-Unis, fait craindre à de nombreux passionnés de football un mois de compétition très tendu.

C’est pas plus mal de regarder à la télévision de toute façon.

