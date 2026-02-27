Tenu en échec à Strasbourg, Lens reste dauphin de Paris

Après un week-end précédent aux opposés, Strasbourg et Lens se quittent bons amis ce vendredi soir sur la pelouse alsacienne (1-1). Malgré un bijou de Sangaré, les Lensois manquent l’occasion de reprendre le trône de Ligue 1 et laissent une belle occasion au PSG de prendre de l’air en tête.

Strasbourg 1-1 Lens

Buts : Panichelli (18e) pour les Alsaciens // Sangaré (62e) pour les Nordistes

Une erreur et un bijou d’un côté, un bijou de l’autre. Il y a de ces matchs nuls sur le papier qui portent mal leur nom. Ce Strasbourg – Lens en ouverture de la 24e journée de Ligue 1 est l’un d’eux. Mais une fois qu’on a dit cela, le résultat n’arrange personne : les Sang et Or ne récupèrent pas leur place de leader en attendant Paris, les Alsaciens manquent l’occasion de revenir sur les Européens Rennes et Lille.

Battus à domicile samedi dernier par Monaco dans un match qu’ils menaient 2-0, les hommes de Pierre Sage ont cette fois concédé l’ouverture du score… sur une grosse erreur défensive. Ismäel Ganiou a voulu trouver son gardien Robin Risser en retrait, mais sa passe n’était pas assez appuyée. À l’affût, Joaquín Panichelli a parfaitement suivi et ne s’est pas fait prier pour conclure d’une magnifique louche dans les buts de Risser (1-0, 18e). Un petit bijou qui en appelait un autre une quarantaine de minutes plus tard.

Sangaré répond à Panichelli

Mais avant leur égalisation, les Sang et Or ont multiplié les occasions de revenir à hauteur de l’autre Racing et auraient pu trouver la faille à plusieurs reprises notamment si Odsonne Édouard (44e) ou Florian Thauvin (58e) n’avaient pas manqué le cadre. C’est finalement Mamadou Sangaré qui a libéré les Nordistes en reprenant le ballon repoussé par Mike Penders d’une sublime reprise de volée de l’extérieur de la surface directement dans les cages (1-1, 62e).

La Meinau a cru que ses joueurs allaient enchaîner un nouveau succès contre un gros du championnat après Lyon, mais Clément Turpin a douché ses espoirs en annulant logiquement le penalty sur le buteur strasbourgeois (66e). Accroché à domicile par le dauphin du PSG, Strasbourg va maintenant croiser les doigts en attendant le match de Monaco et prier pour que les Monégasques restent à un petit point derrière pendant que Lens va passer une nouvelle journée à la 2e place.

Strasbourg (4-2-3-1) : Penders – Doué, Doukouré, Omobamidele, Ouattara – Barco, El-Mourabet – Godo, Enciso, Moreira – Panichelli.

Lens (3-4-2-1) : Risser – Sarr, Celik, Ganiou – Udol, Thomasson, Sangaré, Abdulhamid – Saïd, Thauvin – Édouard

