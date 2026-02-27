S’abonner au mag
  • L1
  • J24
  • Strasbourg-Lens (1-1)

Tenu en échec à Strasbourg, Lens reste dauphin de Paris

LL
2' 2 minutes
39 Réactions
Tenu en échec à Strasbourg, Lens reste dauphin de Paris

Après un week-end précédent aux opposés, Strasbourg et Lens se quittent bons amis ce vendredi soir sur la pelouse alsacienne (1-1). Malgré un bijou de Sangaré, les Lensois manquent l’occasion de reprendre le trône de Ligue 1 et laissent une belle occasion au PSG de prendre de l’air en tête.

  Strasbourg 1-1 Lens

Buts : Panichelli (18e) pour les Alsaciens // Sangaré (62e) pour les Nordistes

Une erreur et un bijou d’un côté, un bijou de l’autre. Il y a de ces matchs nuls sur le papier qui portent mal leur nom. Ce Strasbourg – Lens en ouverture de la 24e journée de Ligue 1 est l’un d’eux. Mais une fois qu’on a dit cela, le résultat n’arrange personne : les Sang et Or ne récupèrent pas leur place de leader en attendant Paris, les Alsaciens manquent l’occasion de revenir sur les Européens Rennes et Lille.

Battus à domicile samedi dernier par Monaco dans un match qu’ils menaient 2-0, les hommes de Pierre Sage ont cette fois concédé l’ouverture du score… sur une grosse erreur défensive. Ismäel Ganiou a voulu trouver son gardien Robin Risser en retrait, mais sa passe n’était pas assez appuyée. À l’affût, Joaquín Panichelli a parfaitement suivi et ne s’est pas fait prier pour conclure d’une magnifique louche dans les buts de Risser (1-0, 18e). Un petit bijou qui en appelait un autre une quarantaine de minutes plus tard.

Sangaré répond à Panichelli

Mais avant leur égalisation, les Sang et Or ont multiplié les occasions de revenir à hauteur de l’autre Racing et auraient pu trouver la faille à plusieurs reprises notamment si Odsonne Édouard (44e) ou Florian Thauvin (58e) n’avaient pas manqué le cadre. C’est finalement Mamadou Sangaré qui a libéré les Nordistes en reprenant le ballon repoussé par Mike Penders d’une sublime reprise de volée de l’extérieur de la surface directement dans les cages (1-1, 62e).

Tweet

La Meinau a cru que ses joueurs allaient enchaîner un nouveau succès contre un gros du championnat après Lyon, mais Clément Turpin a douché ses espoirs en annulant logiquement le penalty sur le buteur strasbourgeois (66e). Accroché à domicile par le dauphin du PSG, Strasbourg va maintenant croiser les doigts en attendant le match de Monaco et prier pour que les Monégasques restent à un petit point derrière pendant que Lens va passer une nouvelle journée à la 2e place.

Strasbourg (4-2-3-1) : Penders – Doué, Doukouré, Omobamidele, Ouattara – Barco, El-Mourabet – Godo, Enciso, Moreira – Panichelli.

Lens (3-4-2-1) : Risser – Sarr, Celik, Ganiou – Udol, Thomasson, Sangaré, Abdulhamid – Saïd, Thauvin – Édouard

Revivez Strasbourg - Lens (1-1)

LL

À lire aussi
Logo de l'équipe Lens
16 Robin RISSER (stra) during the Ligue 1 MCDonald's match between Saint Etienne and Strasbourg at Stade Geoffroy-Guichard on November 2, 2024 in Saint-Etienne, France. (Photo by Loic Baratoux/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
16 Robin RISSER (stra) during the Ligue 1 MCDonald's match between Saint Etienne and Strasbourg at Stade Geoffroy-Guichard on November 2, 2024 in Saint-Etienne, France. (Photo by Loic Baratoux/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • Ligue 1
  • J13
  • Lens-Strasbourg
Robin Risser : des Racing et des ailes

Robin Risser : des Racing et des ailes

Robin Risser : des Racing et des ailes
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Un club français va-t-il gagner une Coupe d'Europe cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
127
32
11
Revivez Strasbourg - Lens (1-1)
Revivez Strasbourg - Lens (1-1)

Revivez Strasbourg - Lens (1-1)

Revivez Strasbourg - Lens (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.