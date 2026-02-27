S’abonner au mag
Diego Costa prenait son pied contre les vicieux sur le terrain

Diego Costa prenait son pied contre les vicieux sur le terrain

Du sang, de la sueur et des larmes. À l’occasion d’un entretien avec l’ancien milieu de l’Atlético, Mario Suárez, publié ce jeudi, Diego Costa y est allé de ses confidences. Revenant sur les défenseurs qu’il a pu croiser au cours de sa carrière, l’ancien Colchonero a dit sa préférence pour les plus vicieux d’entre eux.

Piqué et Puyol ? D’immenses joueurs, que le buteur a affronté à plusieurs reprises en Liga, mais un poil trop lisses à son goût : « Ils me mettaient une raclée, puis s’excusaient. Alors, je leur disais “Ne me demandez pas pardon, insultez-moi !” »

Il prenait son pied contre Pepe et Ramos

En revanche, s’il y a bien une équipe contre laquelle Diego Costa prenait son pied, c’est le Real Madrid de Sergio Ramos et Pepe : « J’adorais jouer contre eux, parce qu’ils étaient très bons et qu’ils vous poussaient dans vos retranchements, a affirmé l’ex-international espagnol. Pepe lâchait toujours quelques mots, mais ensuite tout rentrait dans l’ordre […] Ils étaient très durs. »

Rendez-nous les salopards !

Deulofeu : « J’espère un miracle pour rejouer au football »

CMF

