Diego Costa prenait son pied contre les vicieux sur le terrain

Du sang, de la sueur et des larmes. À l’occasion d’un entretien avec l’ancien milieu de l’Atlético, Mario Suárez, publié ce jeudi, Diego Costa y est allé de ses confidences. Revenant sur les défenseurs qu’il a pu croiser au cours de sa carrière, l’ancien Colchonero a dit sa préférence pour les plus vicieux d’entre eux.

Piqué et Puyol ? D’immenses joueurs, que le buteur a affronté à plusieurs reprises en Liga, mais un poil trop lisses à son goût : « Ils me mettaient une raclée, puis s’excusaient. Alors, je leur disais “Ne me demandez pas pardon, insultez-moi !” »

Il prenait son pied contre Pepe et Ramos

En revanche, s’il y a bien une équipe contre laquelle Diego Costa prenait son pied, c’est le Real Madrid de Sergio Ramos et Pepe : « J’adorais jouer contre eux, parce qu’ils étaient très bons et qu’ils vous poussaient dans vos retranchements, a affirmé l’ex-international espagnol. Pepe lâchait toujours quelques mots, mais ensuite tout rentrait dans l’ordre […] Ils étaient très durs. »

Rendez-nous les salopards !

