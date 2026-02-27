Claude Puel compare (un peu) un de ses joueurs à un Ballon d'or

Il est toujours important de câliner ses joueurs. Bon, attention à ne pas trop en faire, mais Claude Puel s’est permis de faire un beau compliment à Mohamed-Ali Cho, plutôt en forme ces derniers temps, à deux jours du match contre le Paris FC.

Un petit air de Dembélé

« On peut le comparer un petit peu à toute proportion gardée, parce qu’il y en a un qui a le Ballon d’or, à un Dembélé avec des caractéristiques où il peut aller sur son pied droit, son pied gauche. Il doit peut-être juste acquérir un peu plus de volume pour maintenir des efforts pendant tout un match », explique Puel.

Cette saison, le natif de Stains a quand même joué 23 matchs avec le Gym, pour cinq buts et quatre passes décisives. Pour le Ballon d’or, il faudra encore attendre, mais pour aider Nice à vivre une fin de saison plus tranquille et, pourquoi pas, frissonner en Coupe de France, ça peut toujours servir d’avoir un Cho chaud.

Boxer dans la catégorie des plus grands, c’est une autre histoire.

