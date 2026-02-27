S’abonner au mag
Qui est le dernier joueur du PSG à avoir marqué contre Chelsea ?

Un peu de nostalgie, quand les Marseillais pouvaient encore charrier les Parisiens. La dernière confrontation en Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Chelsea remonte à il y a 10 ans et était, comme cette année, en huitièmes de finale.

Un rescapé nommé Marquinhos

Le PSG l’avait emporté 1-2 à Stamford Bridge et s’était qualifié pour les quarts de finale. Zlatan Ibrahimović, alors âgé de 35 ans, avait marqué le dernier but de cette rencontre, achevant les Blues.

Les hommes de Laurent Blanc (petit coup de vieux) débutaient ce match en ayant gagné le match aller 2-1 au Parc des Princes et un certain Adrien Rabiot avait ouvert le score, avant de voir Diego Costa remettre Chelsea dans le coup. Heureusement pour Paris, Zlatan était là pour une quatrième qualification en quarts d’affilée.

Au tour suivant, le PSG tombe sur Manchester City. La marche est encore trop haute et, après un 2-2 au Parc, les Parisiens s’inclinent 1-0 à l’Etihad Stadium. En demi, les Skyblues s’inclineront face au Real Madrid qui, eux, iront jusqu’au bout pour soulever leur onzième coupe aux grandes oreilles.

Le dernier rescapé de cette époque ? Marquinhos, évidemment.

