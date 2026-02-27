Arne Slot donne une interview lunaire

Alerte déconnexion ! Dans un entretien accordé à ViaPlay, Arne Slot est revenu sur la saison poussive de Liverpool en avançant un argument inattendu : l’argent. Pour prouver que les footeux sont bien déconnectés de la réalité, Slot a ainsi expliqué que les 450 millions d’euros dépensés lors du mercato d’été ne lui servent, pour l’instant, pas à grand-chose. « Sur les 450 millions d’euros que nous avons dépensés, je n’ai pu en utiliser que 250. »

La faute à des rivaux encore plus riches

Tout en chiffres, le Néerlandais a ensuite énuméré une liste de « millions » inutiles : « Alexander Isak n’a jamais pu être en forme physiquement. Giovanni Leoni est forfait pour toute la saison. […] Nous avons aussi acheté un deuxième gardien pour 35 millions (Giorgi Mamardashvili) qui joue très peu », avant de glisser un petit tacle à Jérémie Frimpong, qui « n’a été influent que sur cinq ou six matchs. » En conclusion, Slot s’en est évidemment pris à ses rivaux, qu’il dit plus riches et donc logiquement plus forts : « Nos rivaux ont dépensé 200, 300, 400 millions pour ajouter des joueurs à leur effectif, au lieu de remplacer. » Qui de 300 ou 250 millions finira meilleur buteur de Premier League ?

Et vous, combien de vos 50 euros avez-vous pu utiliser cette semaine ?

