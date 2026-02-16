Un ancien joueur de Liverpool arrêté pour coups et blessures

Perdu pour perdu… L’Anglais Jordon Ibe, passé par Liverpool, a été arrêté à l’aéroport de Luton le 30 janvier dernier et placé en garde à vue, accusé de coups et blessures, rapporte le Sun, pour des faits remontant au 14 décembre dernier. Libéré sous caution, l’ailier de 30 ans devra comparaître devant le tribunal de première instance le 6 mars prochain.

Tout part en vrille

Le joueur, ou plutôt ex-joueur puisqu’il n’a plus joué depuis 2024 lors d’un match de National League (5e division anglaise) avec Ebbsfleet United, est actuellement sous contrat avec le club bulgare du Lokomitiv Sofia. Loco, folle, dommage sont les mots pouvant être utilisés pour décrire la descente aux enfers de Jordon Ibe. Acheté par Liverpool alors qu’il n’avait que 17 ans, il y a joué 58 matchs.

Après plusieurs prêts, il avait été acheté environ 17 millions d’euros par Bournemouth où il est resté quatre saisons. En 2020, il avouait souffrir de dépression avant d’être libéré par les Cherries et de partir à Derby County. Il n’y a joué que deux matchs, pour un but tout de même, puis a rejoint Adanaspor, ensuite quelques clubs anglais de divisions inférieures puis enfin le Loko Sofia. Il n’a toujours pas joué pour ce club.

Anatomie d’une chute.

