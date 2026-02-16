Vinícius se livre sur sa relation privilégiée avec Benzema

Qui aime bien châtie bien. Pas forcément entamée sous les meilleurs auspices, la relation entre Karim Benzema et Vinícius Jr a évolué, et en bien, au fil des années. Au point que le Brésilien affirme aujourd’hui avoir été marqué par son désormais ex-coéquipier. « C’était mon préféré. Nous nous comprenions d’un simple regard », a-t-il confié au cours d’une interview avec le Youtubeur Ibai Llanos, relayée par As. L’attaquant français n’est d’ailleurs pas le seul qui manque à Vini dans la capitale espagnole. « Il a quelque chose de spécial que lui seul peut avoir. Il me manque beaucoup, dit-il également de Modrić, parti à Milan l’été dernier. Il aimait les blagues, mais il n’aimait pas perdre. »

Vinícius très impliqué dans le transfert de Mbappé

Au-delà de Benzema, Vinícius révèle être proche de ses coéquipiers français sous la tunique merengue, et notamment d’Eduardo Camavinga et de Ferland Mendy : « Nous passons plus de temps entre nous qu’avec notre famille. Nous devons avoir de bonnes relations. » Quant à Kylian Mbappé, il a largement poussé pour sa venue après plusieurs années de spéculations autour de son avenir au PSG. « Chaque été, je lui écrivais : “Quand viens-tu ?” Je faisais office d’agent. J’ai fait la même chose avec Bellingham, assure-t-il. Je veux jouer avec les meilleurs pour avoir plus de chances de gagner. »

Pour la compréhension en un seul regard, ça reste en revanche à voir.

Arbeloa tente de rassurer sur l’état de Kylian Mbappé