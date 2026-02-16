L’arbitrage vivement critiqué ce week-end en Italie

Il n’y a pas qu’en France qu’on râle sur l’arbitrage. Ce dimanche, l’ancien joueur de l’Olympique lyonnais Gift Orban a reçu un carton rouge direct dont il va sûrement se rappeler. Lors de la défaite de son équipe, le Hellas Vérone, face à Parme (2-1), l’attaquant nigérian a été exclu dès la 11e minute de jeu.

Sur une perte de balle, Orban s’est retourné violemment vers l’arbitre pour demander une faute. Peut-être trop violemment, puisque l’arbitre, Luca Pairetto, n’a pas hésité une seconde et a sorti le carton rouge. Ça calme direct…

😳 | Quelqu’un peut nous expliquer POURQUOI Gift ORBAN 🇳🇬 a été exclu ?? 🟥 Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲#ParmaVerona pic.twitter.com/Mutu6QIiSH — DAZN France (@DAZN_FR) February 15, 2026

Week-end rouge pour l’arbitrage italien

Même intransigeance à Milan, où l’Inter recevait samedi la Juventus pour un match au sommet. En fin de première période, le Français Pierre Kalulu s’est pris un deuxième carton jaune, synonyme de rouge, jugé trop sévère par les joueurs turinois.

À la fin du match, l’entraîneur Luciano Spalletti et ses joueurs ont décidé de boycotter les micros de DAZN. C’est donc Giorgio Chiellini, aujourd’hui l’un des dirigeants de la Juventus, qui a pris la parole : « On ne peut pas parler de football après ce qui s’est passé, cet énième incident contre nous depuis le début de la saison est inacceptable. […] Voilà le spectacle que l’on donne au reste du monde, il faut changer tout de suite et arrêter de procrastiner comme on le fait toujours dans le football italien. » Mauvais perdants ou non, les Turinois se retrouvent désormais à 15 points de la première place et peuvent, déjà, dire au revoir au titre.

Chiellini qui parle de carton rouge, vraiment ?

