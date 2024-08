La Juve s’offre un nouveau large succès sur la pelouse du Hellas

Hellas Vérone 0-3 Juventus

Buts : Vlahović (28e, 53e S.P.) & Savona (39e)

Tariffa casa.

Après le 3-0 à domicile contre Côme lors de la première journée, la Juventus a infligé le même tarif au Hellas Vérone ce lundi, cette fois à l’extérieur. Et ce, grâce notamment à son buteur Dušan Vlahović : le Serbe a ouvert le score sur un caviar dans l’intervalle signé Kenan Yıldız (28e) puis a scellé la victoire des siens sur penalty (53e). Entretemps, Nicolò Savona, 21 ans, avait inscrit son premier but pro sur un centre de Samuel Mbangula, 20 ans (39e). Plus tôt dans la journée, le Como 1907 de Cesc Fàbregas, promu, avait pris son premier point de la saison sur la pelouse de Cagliari (1-1).

Après deux journées de Serie A, la Vieille Dame est seule leader du championnat, avec six unités.

