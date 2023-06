Dybala délivre la Roma, la Juventus en Conférence, le Hellas et Spezia en barrages

Dans ce multiplex à cinq affiches en clôture cette saison de Serie A, la Roma s'est imposée sur le gong grâce à Paulo Dybala. Les Romains rejoignent l'Atalanta, qualifiée pour la Ligue Europa, et laissent la Juve en Ligue Europa Conférence. Le Hellas et Spezia, eux, s'affronteront en barrages pour savoir qui descendra.

L’ange Paulo. Ce dimanche, à Rome, Paulo Dybala s’est une nouvelle fois transformé en divin sauveur. Mal embarquée dans cette rencontre face au Spezia Calcio, la Roma s’en est en effet remise à son Argentin. Dans les ultimes minutes, le champion du monde a profité d’une faute dans la surface d’Amian pour transformer son (précieux) penalty et permet donc aux Giallorossi d’assurer une cinquième place synonyme de Ligue Europa. Mais la soirée a pourtant débuté de la pire des manières, pour sa bande : après seulement six minutes de jeu, Nikolaou a climatisé le Stadio Olimpico en ouvrant la marque. Juste avant la pause, Zalewski est parvenu à égaliser et relancer les siens. Mais les Romains le savaient, ils allaient devoir faire plus. En effet, pour s’assurer d’une qualification en Ligue Europa, la Roma devait impérativement s’imposer ou bien espérer un faux pas de l’Atalanta ou de la Juventus.

Pas de bol, les Bergamasques ont délivré une démonstration à la maison face à Monza (5-2). Et dans le même temps, la Vieille Dame est parvenue à s’imposer dans la douleur à Udine avec une réalisation de Chiesa. Dans les travées du stade olympique romain, la nouvelle s’est répandue. La Roma a donc poussé, en comprenant qu’elle ne pouvait pas se contenter de ce petit point. Avec panache, elle arrache donc ce succès synonyme de Ligue Europa, au même titre que l’Atalanta. Malgré une solide prestation sur le gazon de l’Udinese, les Turinois se contenteront donc de la Ligue Europa Conférence.

Spezia et le Hellas en barrages pour éviter la Serie B

Il y a des défaites qui envoient en barrages, et celle du Spezia Calcio dans la capitale en fait partie. En effet, les Aquilotti avaient ce dimanche le regard tourné sur Milan. Pas pour admirer le brillant hommage rendu à Zlatan Ibrahimović qui quittera Milan cet été, mais bien pour suivre le Hellas. Virtuellement en Serie B avant la rencontre, les Véronais ne devaient absolument pas perdre à San Siro, tout en espérant une contre-performance du Spezia Calcio. Face à un Milan qui n’avait donc plus rien à jouer, les Mastini n’ont pas rivalisé en décidant de faire le dos rond et de procéder en contre-attaque. Il aura fallu attendre l’ouverture du score milanaise signée Giroud pour voir le Hellas se montrer plus entreprenant. Des efforts récompensés, puisque Faraoni a égalisé. En confiance, les visiteurs ont dominé… Mais ont oublié de défendre. Et forcément, Rafael Leão s’est fait un malin plaisir d’inscrire un doublé solitaire et a salué le géant suédois. Sans être flamboyant, le Milan s’impose donc 3-1 et envoie le Hellas en barrages contre Spezia. Dimanche, l’une des deux équipes tombera en deuxième division.

Atalanta 5-2 AC Monza

Buts : Koopmeiners (12e 46e et 79e), Høljund (74e) et Muriel (92e) pour l’Atalanta // Colpani (51e) et Petagna (81e) pour Monza

Udinese Calcio 0-1 Juventus

But : Chiesa (68e) pour la Juve

Lecce 2-3 Bologna

Buts : Banda (17e) et Oudin (88e) pour Lecce // Arnautovic (58e), Zirkzee (81e) et Ferguson (94e) pour Bologne

AC Milan 3-1 Hellas Verona

Buts : Giroud (47e) et Rafael Leão (85e et 92e) pour le Milan // Faraoni (72e) pour le Hellas

Roma 2-1 Spezia Calcio

Buts : Zalewski (43e) et Dybala (90e) pour la Roma // Nikolaou (6e) pour Spezia Calcio

