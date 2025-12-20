- Coupe de France-32es-Fontenay-PSG
En direct : Fontenay-PSG (0-2)
3 minutes de temps additionnel avant le retour au bércail.
L'équipe de Loïc Lambert met enfin le ped sur le ballon mais ne parvient pas à avancer contre le pressing parisien.
Le match tombe dans un faux rythme. Les Parisiens maîtrisent pendant que les Vendéens se précipitent...
La pluie battante s'abbat sur la Beaujoire ! À la place du Fontenay Vendée Foot, le FCN version 2025/2026 aura certainement déjà pris l'eau aussi face aux champions d'Europe.
David Vinet, alias le David Villa du 85 dégage ce ballon dangereux et permet à sa défense de respirer.
Nouveau corner pour Paris. Attention à ne pas sombrer en cette fin de première période messieurs les Fontenaisiens.
Le Fontenay Vendée Foot coule. Où est Charlie Dalin pour les secourir ?
⚽ But de Ousmane Dembélé pour Paris Saint-Germain
Après son gros loupé contre Flamengo mercredi, le Ballon d'or Dembélé transforme cette offrande.
PENALTY POUR LES PARISIENS ! Antonin Moisdon baisse le short de Gonçalo Ramos qui s'écroule dans la surface.
Corner pour le PSG après le débordement de Senny Mayulu.
Belle sortie de Noah Renou sur ce long ballon en profondeur à destination de l'entrant João Neves.
🔀 Changement pour Paris Saint-Germain. João Neves remplace David Boly
Pour sa première titularisation avec le PSG, le pauvre David Boly sort en pleurs sur blessure.
⚽ But de Désiré Doué pour Paris Saint-Germain
Il suffit de dire ça. La malédiction So Foot est bel et bien de retour... Superbe appel en profondeur de l'ancien rennais qui vient crucifier Noah Renou d'une frappe croisée imparable.
Le système en 5-4-1 du Fontenay Vendée Foot tient en respect les tenants du titre qui n'arrivent pas à se montrer dangereux pour l'instant.
Le numéro 2 parisien de retour sur la pelouse. Ouf de soulagement pour Luis Enrique qui n'aurait pas aimé perdre un nouveau joueur sur blessure cette saison.
Le jeune David Boly souffre après cette grossière semelle. Le titi parisien est en pleurs et pourrait céder sa place.
Le contrôle poitrine de Fodé Diawara, wow ! Même son homonyme Souleymane n'y serait pas parvenu.
Le meilleur ami du blessé Matveï Safonov Illia Zabarnayi concède un corner. Ça va chauffer sur la cage de Renato Marin.
Le coup-franc d'Ousmane Dembélé ne donne rien. Toujours 0-0, Paris déjà en crise ?
Le dribbleur Desiré Doué obtient un coup franc excentré.
Vous êtes plutôt Takumi Minamino ou Joey Millimono ?
Premier coup de chaud dans la défense des Vendéens. Sur un centre d'Ousmane Dembélé, la tête du super sub Gonçalo Ramos passe au dessus de la barre transervsale de Noah Renou.
Pensée à notre journaliste Christophe Gleizes, toujours malheureusement emprisonné en Algérie, en cette septième minute, avec le message de sa maman Sylvie diffusé sur Bein Sports.
Fontenay Vendée Foot sans complexe en ce début de match. Quelle sortie de balle des Vendéens. Le pressing de Luis Enrique a été dégusté.
Joey Millimono tente une perçée sur son côté gauche, mais Illia Zabarniyi s'interpose.
Fontenay-le-Comte, une ville connue pour avoir accueilli l'arrivée de la première étape du Tour de France 2018, remportée à l'époque par Fernando Gaviria.
Les Parisiens confisquent la balle en ce début de match. Surpris ? Pas trop.
ET C'EST PARTI POUR CE 32E DE finale DE LA COUPE DE FRANCE. QUI CROIT EN L'EXPLOIT DE FONTENAY ?
La photo souvenir des deux équipes qui va rester dans les têtes des joueurs vendéens. Dans dix ans, ils diront à leurs enfants : "J'étais là regarde fiston".
Côté PSG, vous allez pouvoir découvrir the starman David Boly, titularisé pour la première fois !
Un kapo met une ambiance de taré dans la Beaujoire ! Hâte de découvrir l'atmosphère quand il y aura 8-0 pour le PSG.
Le Fontenay Vendée Foot, lui, titularise le défenseur à croquer Nathan Fromaget, le pauvre Yanis Le Riche qui va se taper Ramos en un contre un. À noter également, la présence de Noah Renou, le gardien et fils d'une légende du club vendéen dont l'histoire est à lire sur sofoot.com.
En attaque, le PSG a sorti l'artillerie lourde avec la titularisation de Desiré Doué, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé. Ça risque de faire des étincelles face à des Vendéens habitués à se défendre contre les révolutionaires...
Hello les mousaillons de sofoot.com ! Ce soir, le 85 et son Fontenay Vendée Foot espère naviguer vers les seizièmes de finale de la Coupe de France. Une traversée semée de vents et marées avec la récéption du PSG dans une Beaujoire pleine à craquer.
Par Mathis Blineau-Choëmet