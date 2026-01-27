Antonio Conte n’aime pas le manque de respect

Conte pas content. Présent en conférence de presse avant d’affronter Chelsea ce mercredi en Ligue des champions pour une place en play-off, Antonio Conte en a profité pour régler ses comptes avec Luciano Spalletti. Après la victoire de la Juventus sur Naples dimanche dernier (3-0), Spalletti s’était en effet dit satisfait de « battre l’ancien champion d’Italie ». Une sortie pas si anodine pour Conte, qui a tenu à répondre à son homologue dégarni.

Un manque de respect pour Conte

« Je trouve cette phrase un peu malheureuse, a entamé l’entraîneur de Naples. C’est un manque de respect. Le badge du Scudetto est encore accroché à notre maillot, nous nous sommes battus tout au long de la saison dernière pour qu’il y soit cousu. Personnellement, je n’aurais jamais osé parler d’une autre équipe de la sorte. Luciano est un excellent entraîneur, mais il doit être plus prudent quand il parle. On ne peut pas dire que l’on a battu “l’ancien champion d’Italie” alors qu’il reste encore seize matchs à jouer… » Pour la petite stat : Antonio Conte et Luciano Spalletti ne s’étaient jamais affrontés avant cette saison. Quatrième de Serie A, Naples (43 points) devance la Juve à la différence de buts et est à neuf points du leader, l’Inter.

Devenir « l’ex » est toujours compliqué à assumer.

