Naples s’impose face au Torino et consolide sa place sur le podium

Naples 2-1 Torino

Buts : Santos (7e), Elmas (68e) pour les Partenopei // Casadei (87e) pour le Toro

Plus qu’un point de retard sur la deuxième place. Après avoir renoué avec la victoire face au Hellas Vérone la semaine passée, Naples devait enchaîner sur sa pelouse face au Torino, galvanisé par l’arrivée de son nouveau coach Roberto D’Aversa. Les protégés d’Antonio Conte devaient absolument empocher les trois points pour consolider leur troisième place et mettre à distance la Roma. Contrat rempli avec un succès 2 à 1, une avance de cinq points sur le club de la Louve et une unité de retard sur l’AC Milan.

Les Napolitains auront tremblé jusqu’au bout

Conscient de l’enjeu de la rencontre, Alisson Santos, buteur salvateur face à l’AS Roma il y a quelques semaines, a remis le couvert pour jouer un nouveau vilain tour, cette fois au Toro, en ouvrant le score tôt dans la rencontre grâce au service trois étoiles de Leonardo Spinazzola (1-0, 7e). Si les protégés d’Antonio conte ont eu du mal à se mettre définitivement à l’abri, la délivrance est venue d’Elijif Elmaz qui a parfaitement choisi son match pour inscrire son premier but de la saison (2-0, 68e) et comme le veut la tradition : évidemment face à son ancien club.

💥 | Eljif Elmas punit son ancien club ! 🔥👀 #NapoliTorino Suivez la rencontre en direct sur DAZN ! 📲 pic.twitter.com/gEIJNbdc0d — DAZN France (@DAZN_FR) March 6, 2026

Avant d’entendre les trois coups de sifflet de la fin de la rencontre, Naples a subi. La rencontre aurait même pu basculer après la réduction de l’écart de Cesare Casadei qui a parfaitement su profiter du corner de Valentino Lazaro, dévié par Che Adams (2-1, 87e). Les cinq minutes de temps additionnel ont été loin d’être un long fleuve tranquille, mais les Partenopei ont assuré l’essentiel en conservant leur but d’avance.

Si vous aviez oublié que Kevin De Bruyne jouait désormais dans le sud de l’Italie, il a fait son retour sur les terrains ce vendredi soir.

SSC Napoli (3-4-3) : Milinković-Savić – Jesus, Buongiorno, Olivera – Spinazzola (Gutiérrez, 69e), Elmas, Gilmour, Politano (Mazzochi, 84e) – Santos (De Bruyne, 79e), Højlund (Lukaku, 84e), Vergara (Anguissa, 46e). Entraîneur : Antonio Conte.

Torino FC (3-5-2) : Paleari – Coco, Ismajili, Ebosse – Lazaro, Gineitis (Casadei, 67e), Prati (Anjorin, 78e), Vlašić, Obrador (Pedersen, 57e) – Simeone (Kulenovic, 67e), Zapata (Adams, 57e). Entraîneur : Roberto D’Aversa.

