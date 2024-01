Le Napoli s’écroule à Turin et s’enfonce dans la crise

Torino FC 3-0 SSC Napoli

Buts : Sanabria (43e), Vlašić (52e) et Buongiorno (66e) pour les Granata

Exclusion : Mazzocchi (50e) côté Napoli

Du Scudetto à ça …

En déplacement du côté de Turin, le Napoli s’est encore un peu plus enfoncé dans sa crise. Face au Torino, les Partenopei s’inclinent lourdement 3-0 et enchainent une troisième défaite sur les quatre derniers matchs. La bande à Kvaratskhelia – une nouvelle fois fantomatique – chute à la neuvième place et compte désormais onze longueurs de retard sur le podium. Le Toro réalise une excellente prestation en retrouvant la première partie du tableau et revient à une petite longueur de son adversaire du jour.

Sans Osimhen et Zambo Anguissa partis à la CAN mais également Meret, blessé à la cuisse, le champion en titre se montre timoré, pour ne pas dire modique, durant le premier acte. Excepté cette frappe mollassonne de Raspadori repoussée par Milinković-Savić (25e), le Napoli peine terriblement à se montrer dangereux et concède même un pion juste avant la pause. Sur coup-franc, Ilić envoie le cuir dans la boite, la défense napolitaine manque de concentration ce qui profite à Sanabria qui ne fait aucun cadeau à Gollini (1-0, 43e).

Et les choses vont aller de mal en pis pour les Partenopei au retour des vestiaires. Entré à la pause et disputant ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs, Mazzocchi est coupable d’un tacle assassin sur Lazaro, logiquement sanctionné d’un carton rouge (50e). Les Granata en profitent pour enfoncer le clou, Vlašić déclenche une frappe flottante à l’entrée de la surface, Gollini est battu et ne peut que constater les dégâts (2-0, 52e). Mais le Torino ne s’arrête pas là. Servi sur un plateau par Ilić, Sanabria n’a plus qu’à pousser le cuir dans le but vide mais trouve le poteau, le ballon revient sur Zapata qui bute sur Gollino qui réalise une somptueuse parade (65e). Dans la foulée, corner pour les Turinois tiré par Lazaro, Buongiorno fait parler son jeu de tête et triple la mise (3-0, 66e). Le score ne bougera plus. Si vous avez un tifoso napolitain dans votre entourage, prenez-lui un rdv chez le psychiatre dès que possible.

Torino FC (3-4-1-2) : Milinković-Savić – Rodríguez, Buongiorno, Djidji (Sazonov, 76e) – Lazaro, Ilić (Gineitis, 90e), Ricci, Bellanova – Vlašić (Karamoh, 90e) – Zapata (Pellegri, 76e), Sanabria (Seck, 90e+3). Entraîneur : Ivan Jurić.

SSC Napoli (4-3-3) : Gollini – Rui (Zerbin, 59e), Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo – Zieliński (Mazzocchi, 46e), Lobotka, Cajuste (Gaetano, 77e) – Kvaratskhelia, Raspadori (Simeone, 59e), Politano (Lindstrøm, 68e). Entraîneur : Nicolò Frustalupi.

